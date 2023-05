Hamilton, interesando en un test con un IndyCar "de la vieja escuela"

El siete veces campeón del mundo finaliza su contrato a finales de la temporada 2023 de Fórmula 1, pero Mercedes y Lewis Hamilton ya están hablando para ampliar su acuerdo. En el Gran Premio de Miami, el jefe de los de Brackley, Toto Wolff, sugirió que solo era cuestión de tiempo que se firmase tras discutir las condiciones económicas.

"No se trata de ninguna negociación difícil sobre el contrato, es solo poner un tiempo diferente, al igual que los números, y eso es lo que hacemos", dijo el austriaco. "Estamos trabajando en ello, es una labor en curso, enviando correros a un lado y otro, y al final lo firmaremos".

Aunque el heptacampeón parece que seguirá en la Fórmula 1, eso no le ha impedido expresar su interés por probar otras categorías, pero asegura que no quiere competir. Cuando se le preguntó por la posibilidad de seguir los pasos de otros pilotos que consiguieron el título, como Jenson Button o Kimi Raikkonen, al ir a la NASCAR, respondió: "Hice un cambio de coches con Tony Stewart hace años, que fue divertido, me encantaría intentarlo en algún momento".

"No es un suelo para mí correr en otra categoría, pero soy un admirador y un aficionado de las carreras y otros deportes, así que siempre me gusta probarlo. Es una oportunidad increíble, y pude cambiarme con Valentino Rossi para subirme a una MotoGP", continuó el inglés. "A veces veo la IndyCar, me gustaría probar algunos de esos monoplazas un día".

Aunque el británico expresó su interés por subirse a uno de esos coches, añadió que preferiría que fuera en uno de los de la anterior generación, sin el aeroscreen: "No soy un gran aficionado de eso, pero me gustan los monoplazas de la vieja escuela que tienen, suenan bien y son bonitos, pero ahora mismo, mi atención se centra en la Fórmula 1, así que no pienso irme de aquí pronto".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!