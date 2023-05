Mercedes F1 dará "los primeros pasos" para pelear por victorias en Imola

El equipo Mercedes está en busca de recuperar el estado de forma que le dio ocho títulos mundiales de constructores consecutivos en la Fórmula 1, y para los próximos grandes premios tienen planeado introducir una serie de actualizaciones en su W14 para volver a la senda de los triunfos. En lo que llevan de temporada, han conseguido subirse al podio en una ocasión, aunque es un registro muy pobre teniendo en cuenta las aspiraciones de los de Brackley.

En la siguiente cita en Imola, los germanos montarán un buen paquete de mejoras en su monoplaza, lo que les debería dar la oportunidad de ir a por sus rivales, sobre todo Red Bull, quien se ha escapado en esa batalla por el desarrollo desde muy temprano. El director técnico de los teutones, Andrew Shovlin habló sobre esas ideas que tienen en la escudería, y aseguró que lo que pondrán en su coche en el Gran Premio de Emilia Romagna 2023 serán "los primeros pasos".

El ingeniero también indicó el momento en el que Mercedes supo que no estarían en la pelea por el campeonato: "Si nos remontamos a las pruebas y la carrera de Bahrein, nos dimos cuenta de que no teníamos un coche que nos permitiera luchar por el mundial. Si seguíamos en la misma dirección de desarrollo, no acabaríamos en una posición en la que pudiéramos desafiar a Red Bull".

"Fue en ese momento cuando tomamos algunas decisiones sobre cómo desarrollamos el monoplaza, cómo funciona aerodinámicamente y cómo damos forma a las características del coche", continuó Shovlin. "En esencia, cómo es en términos de manejo para los pilotos. Lo que vamos a llevar a la pista de Imola es el primer paso de ese trabajo".

"Lleva bastante tiempo desarrollarlo en el túnel de viento y no se pueden hacer estas cosas de la noche a la mañana", explicó uno de los máximos responsables de Mercedes en el plano técnico, el área al que quizá más le ha afectado el cambio de la normativa con el regreso del efecto suelo a los monoplazas del Gran Circo.

En Mercedes tienen un solo discurso, y con esas modificaciones en su coche quieren reducir la brecha respecto a los líderes, aunque saben que la clave no está solo en lo que marque el cronómetro: "El paquete de Imola son los primeros pasos en esa dirección. Esperamos introducir otras actualizaciones a lo largo del año, esperamos que sea más rápido, esperamos que mejore en términos de clasificación y ritmo de carrera".

"Sin embargo, la clave es que no solo queremos rebajar el tiempo por vuelta, sino que queremos avanzar en una dirección de desarrollo diferente. Creemos que a largo plazo tendremos más posibilidades de luchar por la victoria en las carreras y por el campeonato del mundo", concluyó Andrew Shovlin.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!