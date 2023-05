Por qué la renovación de Hamilton con Mercedes F1 es un rompecabezas

En la lista de tareas de Toto Wolff, máximo responsable de Mercedes, destaca en las primeras posiciones la renovación del contrato de Lewis Hamilton. Es ya un ritual que renueve, ya por quinta vez, pero hay un factor que no permite a las partes implicadas abordar la negociación como en el pasado.

El siete veces campeón del mundo, que acaba de cumplir 38 años, está en plena forma y parece decidido a continuar su carrera en la Fórmula 1, pero el paso del tiempo también impone consideraciones que se abordarán en la mesa de negociación.

Lewis ha lanzado en varias ocasiones mensajes claros, todos ellos encaminados a una renovación que salvo giros increíbles se producirá, y pronto. Pero hay, sin embargo, puntos que aclarar, y no se trata de cuestiones financieras.

En este último frente, la propuesta estará en línea con el último contrato firmado hace dos años, un acuerdo por el que Mercedes también financia la fundación 'Mission 44', fundada y apoyada por Lewis.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Para llegar a la firma, habrá que definir todos los escenarios de la posible salida anticipada de Hamilton en los próximos dos años. No está en los planes actuales de Lewis, pero el equipo debe protegerse.

Empieza por el posible parón a finales de 2023. Es muy probable que Hamilton y Mercedes firmen la renovación antes de que puedan evaluar el potencial del 'proyecto W14', el monoplaza que se mostrará en unas semanas.

En caso de que el monoplaza, en términos de potencial, resulte estar en la línea de su predecesor, no será una gran noticia para un Lewis que persigue su sueño de un octavo título mundial. La motivación podría caer en picado, pero un posible parón a finales de año no sería fácil. Todo tendrá que acordarse con el equipo, porque en el trasfondo hay un contrato a largo plazo y bien pagado que vinculará a Hamilton a Mercedes como "embajador de la marca".

Lewis no podrá permitirse una retirada al estilo Nico Rosberg, es decir, mediante una improvisada llamada telefónica a Toto Wolff (como hizo el alemán en diciembre de 2016) en la que comunique al equipo su decisión de dejarlo todo, aunque gane su octavo título.

En caso de que realmente tome forma la intención de poner fin a su carrera a finales de 2023, Hamilton tendrá que acordarlo con el equipo. Eso, si no decide renunciar a la renovación, algo que Wolff descarta. "Tengo mucha confianza", dijo el austriaco recientemente. "Lewis es parte del equipo y el equipo es parte de Lewis. No hay razón para no continuar, uno de sus puntos fuertes es su hambre constante, es un gran deportista y una persona extremadamente motivada y determinada".

La renovación de Hamilton llegará, pero cuanto mayores sean las cláusulas de salida, mayor será la urgencia de Mercedes por protegerse con un plan 'B'. Lo que no es fácil, ya que no hay pilotos jóvenes preparados y a la altura a corto plazo, y en el mercado todos los 'grandes' que pueden interesar a la escudería de Brackley están blindados al menos hasta finales de 2024.

Sin embargo, los acontecimientos que animaron el mercado la temporada pasada han demostrado que los contratos pueden romperse, sobre todo cuando hay grandes intereses en juego en el plano financiero.

Lando Norris, McLaren en la rueda de prensa del GP de Miami Foto: Motorsport Images

No es ningún misterio que hay varios admiradores de Lando Norris en el box de Mercedes, pero de momento McLaren ha blindado a su protegido hasta finales de 2028. Y en caso de que Mercedes corra el riesgo de encontrarse sin un sustituto de calidad (una situación que afectaría a sus ambiciones en el Mundial de Constructores) es poco probable que Hamilton abandone.

Lewis se juega un futuro muy importante. Mercedes está dispuesta a ofrecerle un contrato (se habla que podría ser de diez años) que le enmarque como un activo para los planes de promoción del grupo, una figura destacada a disposición del marketing.

Un trabajo bien remunerado que no entraría en conflicto con los muchos proyectos que Hamilton persigue para el futuro, cuando ya no lleve casco y mono. El día de la retirada llegará, pero tendrá que ser una salida perfecta, sin disgustar al equipo con el que ha ganado seis títulos mundiales y con el que espera ganar un séptimo.

Si el proyecto W14 está a la altura de las expectativas, y si el enfrentamiento interno con George Russell le confirma en un alto nivel de rendimiento, es poco probable que Hamilton decida abandonar antes de 2025, y eso es lo que espera también el propio equipo. Es un escenario que da a Wolff y al equipo Mercedes más tiempo para planificar la era post-Lewis, una transición que, en cualquier caso, no será de las más fáciles.