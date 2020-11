Hamilton: "Lo mío con Ferrari no estaba destinado a suceder"

Al siete veces campeón del mundo se le vinculó con un posible traspaso a Ferrari a finales del año pasado, cuando se supo que había mantenido conversaciones con el presidente del fabricante italiano, John Elkann.

Pero Ferrari ha apostado por Charles Leclerc y Carlos Sainz para los próximos años, y Hamilton está a punto de firmar el que podría ser su último contrato de F1 con Mercedes, por lo que las posibilidades de su llegada a Maranello parecen muy escasas.

Hablando de la situación de Ferrari antes del Gran Premio de Bahrein, Hamilton dijo que, aunque habló con Elkann, nunca consideró seriamente alejarse de Mercedes.

"Nunca estuve cerca de dejar mi equipo", dijo. "Creo que es justo que como pilotos y como personas cuando estás mirando tus próximos pasos y comprometiéndote con períodos de tiempo en tu vida, tengas que analizar cuáles son tus opciones. Y asegurarte de que has hecho tu análisis completos, y tienes los pros y los contras".

"No sé necesariamente si nuestros valores están alineados y el tiempo [es sabio], simplemente no estaba destinado a ocurrir. No me molesta. Estoy muy orgulloso y agradecido por el tiempo que llevo en Mercedes".

Hamilton sólo ha corrido con motores Mercedes en la F1, y ha estado totalmente comprometido con el equipo oficial del fabricante alemán desde 2013. cuando dejó atrás sus años con McLaren. Ha ganado seis de sus siete títulos mundiales desde entonces.

Reflexionando sobre lo que ha logrado con ellos, el heptacampeón del mundo dice que el ambiente del equipo y el apoyo que siempre ha tenido han sido factores clave para que siga siéndoles fiel.

"Creo que este es el único equipo en la historia del deporte en el que eres un miembro de la familia de toda la vida", añade Hamilton.

"Si miras a todos los grandes que han estado allí toda su vida, han sido parte de Mercedes, de esta marca. Eres parte del camino de la evolución y te incluyen en la familia para siempre. Así que eso es algo, eso es la lealtad, que me he tatuado, que es una parte enorme y un valor súper importante para mí".