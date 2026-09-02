Que los rivales copien las innovaciones de Ferrari es "un buen halago"

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma que el hecho de que los equipos rivales copien sus innovadores diseños es "un buen halago" para Maranello.

Ferrari se presentó al ciclo de normativa de 2026 con un monoplaza muy llamativo, el SF-26, que incorporaba una serie de innovaciones muy interesantes.

En los test de invierno en Bahrein, el equipo instaló un pequeño alerón en la estructura situada detrás del escape, denominado internamente "Flick Tail Mode" (FTM), que añade carga aerodinámica a la parte trasera del coche pese a que eso significaba un de un ligero aumento de la resistencia aerodinámica.

Al día siguiente, Ferrari presentó un alerón giratorio, apodado "alerón Macarena", que gira 180 grados sobre sí mismo entre su modo de curva y su modo recta.

El alerón del escape de Ferrari, en particular, ha sido ampliamente copiado por sus rivales, aunque la solución de Maranello ha sido difícil de reproducir por la ingeniería inversa, ya que la Scuderia diseñó algunos de los elementos de la parte trasera del monoplaza en torno a ese dispositivo.

Desde entonces, la FIA ha prohibido el dispositivo de escape para 2027 al cerrar la laguna jurídica del reglamento técnico, con el fin de evitar que los diseños se salgan de control.

El alerón invertido también ha sido adoptado desde entonces por Red Bull y probado por McLaren, quien comenzó a trabajar en el proyecto como reacción a lo que vio hacer a Ferrari, mientras que Red Bull desarrolló su dispositivo de forma independiente.

"Nos decepcionó no haberlo detectado tan rápido como lo hicieron Ferrari y después, Red Bull", afirmó el director técnico de McLaren, Neil Houldey. "En cuanto lo vimos, nos dimos cuenta de que había una oportunidad ahí".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Eric Le Galliot

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director del equipo Ferrari, Vasseur, afirmó que liderar el camino de desarrollo supuso un impulso para los aerodinámicos y diseñadores de Maranello, a quienes él mismo animó de forma activa a adoptar una mentalidad innovadora y a asumir más riesgos.

Cuando se le preguntó si el hecho de que los equipos rivales copiaran el alerón de escape y el alerón trasero era un cumplido para Maranello, Vasseur dijo: "No estoy aquí para recibir cumplidos. Estoy aquí para ganar. El mejor cumplido es subir al podio".

"Pero sí, es cierto que para los chicos del equipo, ver que Red Bull presenta ese alerón, o que los demás empiecen a copiarlo, o incluso el dispositivo del escape, para los chicos del equipo que tuvieron la idea es un buen halago", explicó.

Dada la bien documentada debilidad de la unidad de potencia de Ferrari, no es descabellado sugerir que el SF-26 puede considerarse el mejor chasis de la F1. Aunque eso solo ha permitido a Charles Leclerc y Lewis Hamilton ganar una carrera cada uno y a Ferrari ocupar el segundo puesto en la clasificación, por detrás de Mercedes.

El SF-26 fue el primer monoplaza concebido bajo la dirección técnica de Loic Serra, quien fue contratado inicialmente en 2023, pero no se incorporó procedente de Mercedes hasta finales de 2024, tras un largo periodo de gardening.

Según Vasseur, ese proceso prolongado es un buen ejemplo de por qué se tarda tanto en dar un giro a un equipo de F1. "La frustración que a veces se puede sentir en la F1 es que, en el aspecto técnico, el proceso es muy largo, porque hay mucha inercia", explicó.

"Por ejemplo, empezamos a hablar [con Loic] a mediados de 2023 y se incorporó al equipo a finales de 2024. Ahora está centrado en el coche de 2026 y sigue contratando personal para que le ayude. Esto significa que este proceso se prolonga durante años, cuando, por otro lado, queremos obtener resultados la semana que viene".

"Estoy muy, muy satisfecho con las decisiones que hemos tomado, con la estructura que tenemos y con la colaboración que existe en el equipo. El equipo es sólido. La colaboración es muy sólida", concluyó.