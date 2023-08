Verstappen ganó el GP de Bélgica saliendo desde la sexta posición, y metió al segundo clasificado más de 20 segundos. Su más inmediato perseguidor fue su compañero Checo Pérez, al que adelantó en pista, y al que saca ya 125 puntos, que supone un margen de casi cinco carreras.

Esa diferencia hace que muchos lamenten que Max Verstappen no tenga oposición ni siquiera en su equipo, y de ello habló su rival en 2021, Hamilton, tras la carrera en Spa-Francorchamps que ponía fin a la primera parte de la temporada.

El de Mercedes cree que, si él estuviera en el otro Red Bull, el holandés no lo tendría tan fácil como en este 2023.

"¿Si me gustaría ser tan rápido como él [Verstappen]? ¡Por supuesto! ¿Que me gustaría tener un coche tan rápido como el suyo? ¡Por supuesto! Si yo estuviera en el coche de Sergio [Pérez], Max no estaría teniendo el mismo buen momento que está teniendo ahora", declaró Lewis Hamilton, sonriendo justo en el momento en el que mencionaba a Sergio Pérez.

Precisamente Hamilton, junto a Fernando Alonso, son los únicos pilotos a los que Helmut Marko ve como posibles vencedores ante Verstappen, aunque el asesor de Red Bull admitió que con el mismo coche sería difícil.

Ese mismo debate lo abrió recientemente Jaime Alguersuari, cuando comentó que ni siquiera Alonso y Hamilton ganarían a Verstappen con el mismo monoplaza, considerando que el bicampeón de Países Bajos ni siquiera está apretando en este campeonato.

Respecto a la superioridad del Red Bull, no es la primera parte este año que Hamilton hace alusión al coche para comentar la racha de Verstappen. En la segunda carrera del curso, en Arabia Saudí, donde Verstappen le adelantó y acabó 2º después de salir 15º, el inglés dijo que el Red Bull era el coche más rápido que había visto nunca. Eso llevó a que incluso Alonso le contestara. "Estoy totalmente en desacuerdo. Yo terminé a 20 segundos de Checo y Max. Él y Rosberg estuvieron a un minuto del resto en 2014 y 2015. Y encima, después de dar dos o tres vueltas rápidas, protegían el motor y bajaban el rendimiento. Tiene poca memoria, se está haciendo viejo", dijo el español sonriendo. "Para ganar títulos, necesitas coches dominantes como los que tenía Lewis", recordó.

Un mes y medio después, Hamilton pidió a la F1 cambiar las reglas antes de 2026 para evitar que el dominio de Verstappen y Red Bull aburriera a los aficionados.