Hamilton cree que "algo pasa" si Red Bull F1 no gana por 30 segundos

El equipo Red Bull sufrió una misteriosa falta de ritmo en la carrera del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1, que llevó a sus dos pilotos a caer eliminados en la Q2. Sergio Pérez declaró que el circuito de Suzuka "debería ser uno de los mejores" para la escudería austriaca con un RB19 que es especialmente fuerte en las curvas que requieren una alta carga aerodinámica y veloces cambios de dirección.

Además de los comentarios del mexicano, Lewis Hamilton elogió el monoplaza de los de Milton Keynes, y sugirió que debería estar "30 segundos" por delante del resto el domingo: "Creo que si no están 30 segundos por delante como lo han estado en el pasado, entonces algo está pasando. Como dijo 'Checo' [Pérez], fue un difícil fin de semana [en Singapur], pero ese coche debería ser fenomenal aquí [en Japón], han dominado prácticamente todas las pistas".

"Va a ser genial ver ese monoplaza en general, normalmente vienes aquí y es bonito ver las vueltas que dan, todo el equipo y los pilotos están haciendo un trabajo increíble con el paquete que tienen", dijo el británico. "Será interesante ver cómo transcurre el fin de semana, espero que estemos más cerca y que ellos no sean tan rápidos como la diferencia de 30 segundos".

Sobre el propio ritmo de Mercedes en el trazado de Marina Bay, el siete veces campeón del mundo consideró que los alemanes no habían estado demasiado lejos del ritmo de carrera de Ferrari y McLaren, pero añadió que no esperaba que se repitiera en Suzuka. En la sesión de clasificación del pasado curso allí, los dos pilotos del conjunto germano se vieron superados por los líderes, y estuvieron cerca de los Alpine a una sola vuelta, aunque Lewis Hamilton fue quinto bajo la lluvia el domingo.

"No sé si es así [que Mercedes tuviera el mejor ritmo de carrera]. Carlos [Sainz] se las arreglaba delante, todos estábamos relativamente cerca, en la parte delantera", dijo el británico. "Sin embargo, fue una gran carrera, tenernos a todos tan cerca delante, creo que este fin de semana no espero tener el rendimiento de esa parte final de la prueba. Trabajamos muy duro para seguir intentando superar nuestros límites, espero que no estemos muy lejos este fin de semana".

