Pérez asegura que Red Bull F1 no entiende los problemas de Singapur

El Gran Premio de Singapur es agua pasada para la historia de la temporada 2023 de Fórmula 1, pero es algo que sigue muy presente en el equipo que defiende los títulos mundiales y que está a punto de certificar uno nuevo en el circuito de Suzuka. La mayor sorpresa del pasado fin de semana fue la debacle de Red Bull, que pasaron de ser los claros y casi únicos favoritos a la victorias, a ni tan siquiera pasar a la Q3.

Allí perdieron su racha de imbatibilidad de manos de Carlos Sainz, pero los austriacos ya han estado investigando qué fue mal y esperan volver a la senda del triunfo en el Gran Premio de Japón. El propio madrileño opina que los de las bebidas energéticas pueden ganar el resto de carreras, y Sergio Pérez confirmó que cree que han resultado todos su males.

El mexicano habló en la rueda de prensa oficial de la FIA antes de la cita nipona, y dijo que el trazado del país del Sol Naciente debería adaptarse mucho mejor al RB19 que el Marina Bay: "Ese es el objetivo [estar de vuelta], vimos que no entendimos lo que fue mal o lo que no funcionó en Singapur, tenemos algunas ideas, pero el circuito es tan diferente que no hay una razón por la que no seamos fuertes en Suzuka. Este debería ser uno de los mejores trazados para nosotros".

"Tenemos algunas ideas de cómo preparamos el fin de semana, de la información que se nos escapó y de lo que fue mal", explicó el de Guadalajara. "Obviamente, lo mantendremos internamente, pero hay algunos indicativos de que nos confundimos con la configuración del coche, cuando estás en el tráfico, como en Singapur, es imposible llevar al máximo la vida de los neumáticos, hay diferentes estrategias y no sabes cuál es la ideal, aunque creo que fuimos más competitivos en la carrera que en la clasificación".

En el momento en el que se le preguntó si estaba mucho más cómodo en Japón que en Singapur tras haber pasado algunas sesiones en el simulador, Sergio Pérez afirmó: "Se siente bien [en el simulador], no tan mal como en Singapur, así que espero que vaya bien y que sea un buen circuito para nosotros".

Además, en la casa de Honda podrían certificar el título mundial de constructores, una gesta que repetirían por segundo curso consecutivo con los japoneses, y el mexicano expresó que será "muy especial" lograrlo en ese lugar: "Será muy especial hacerlo aquí, delante de todos los aficionados de Honda. Han trabajado muy duro en los motores, así que será muy bueno brindárselo aquí. Creo que el equipo ha rendido al máximo nivel en cuanto a estrategias, mecánicos, solucionar problemas de fiabilidad, han estado en su tope de forma".

