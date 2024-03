Hamilton alaba la denuncia de Susie Wolff contra la FIA

La directora general de la F1 Academy, Susie Wolff, reveló antes del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 que presentó personalmente una denuncia penal ante los tribunales franceses contra la FIA, porque en diciembre, la federación internacional empezó a investigar un posible conflicto de intereses entre la escocesa y su marido, Toto Wolff, después de que algunos directores de equipos se quejaran de que compartieron información confidencial.

Recuerda lo que pasó con los Wolff: Fórmula 1 La FIA abre una investigación a Toto Wolff por conflicto de intereses

Sin embargo, el paddock salió en defensa de la británica y, en una respuesta coordinada, negaron haber comentado nada al organismo rector, lo que provocó que la FIA se retractara de cualquier investigación. Aunque el asunto se calmó en público, Susie Wolff tomó cartas en el asunto: "Todavía no ha habido ninguna transparencia ni responsabilidad en relación con la conducta de la FIA y su personal en este tema".

"Creo que, ahora más que nunca, es importante dar la cara, denunciar los comportamientos indebidos y asegurarse de que la gente rinda cuentas, aunque algunos piensen que el silencio les exime de responsabilidad, no es así", continuó.

Lewis Hamilton salió en defensa de la directora de la F1 Academy, y alabó sus esfuerzos por arrojar luz sobre una organización y un deporte que carecen de responsabilidad y transparencia.

Eso se produjo días después de la noticia de que la empleada que se quejó por el comportamiento de Christian Horner fue suspendida por Red Bull, mientras que la federación internacional absolvió a su presidente, Mohammed ben Sulayem, de dos posibles casos de tráfico de influencias.

El heptacampeón declaró: "En primer lugar, estoy increíblemente orgulloso de Susie [Wolff], es muy valiente, defiende grandes valores, es una gran líder. En un mundo en el que a menudo se silencia a la gente, que ella se ponga en pie es un gran mensaje, me encanta lo que saque de este mundo, que lo denuncie desde fuera, porque hay una falta de responsabilidad en este deporte, en la FIA".

"Las cosas que están sucediendo a puerta cerrada, no hay transparencia, no hay ninguna responsabilidad", continuó Lewis Hamilton. "¿Cómo se puede confiar en el deporte y en lo que está sucediendo aquí si no se tiene eso? Esperemos que esa postura que ha adoptado la gente genere un cambio, tenga un impacto positivo, especialmente para las mujeres".

"Vivimos en una época en la que el mensaje es, 'si presentas una denuncia, te despedirán', es una narrativa terrible para proyectar al mundo", opinó el británico de Mercedes. "Así que, sobre todo cuando hablamos de inclusión en este deporte, tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales".

Por su parte, George Russell añadió: "Confías en que los líderes de este deporte se preocupan más por sus intereses que por el resto. Cuando no tenemos los hechos y las cifras, y no hay transparencia, siempre piensas que se está ocultado algo, por eso es tan importante para el deporte enviar ahora el mensaje correcto a todos los que apoyan la Fórmula 1, de que vengan y participen, que las cosas no se esconden debajo de la alfombra".

