Los equipos de la F1 niegan haberse quejado a la FIA por Toto Wolff

Los 10 equipos de la Fórmula 1 se han unido para negar que alguno de ellos se quejara a la FIA y desencadenaran una investigación de posible conflicto de intereses contra el jefe de Mercedes, Toto Wolff, y su esposa, Susie.

El martes, el organismo rector del automovilismo anunció que estaba investigando un presunto conflicto de intereses en relación con la transferencia de información confidencial entre un director de equipo y un empleado de la FOM. Aunque la FIA no mencionó nombres, todo apuntaba a que se trataba de Toto y Susie Wolff, que es directora general de la F1 Academy, el campeonato de automovilismo femenino.

En su comunicado, la FIA afirmó que la investigación sobre el cumplimiento de la normativa se inició a raíz de las especulaciones de los medios de comunicación, que hacían referencia a un artículo de la revista BusinessF1, mientras que fuentes de la Federación indicaron que había habido quejas de los directores de equipo.

Pero la implicación de los equipos ha quedado dramáticamente en entredicho, ya que todos los rivales de Mercedes han declarado que no estaban involucrados en ninguna queja. En un movimiento coordinado para mostrar su apoyo a Susie Wolff en particular, todos los equipos emitieron el miércoles por la noche comunicados casi idénticos en los que dejaban claro que ellos no habían sido el detonante de las acciones de la FIA.

Los comunicados, que fueron ligeramente modificados para incorporar algunos nombres de equipos, decían: "Podemos confirmar que no hemos presentado ninguna queja a la FIA en relación con la acusación de información de carácter confidencial transmitida entre un director de equipo de F1 y un miembro del personal de la FOM".

"Estamos encantados y orgullosos de apoyar a F1 Academy y a su directora general [Susie] a través de nuestro compromiso de patrocinar a un participante con nuestras decoraciones a partir de la próxima temporada".

A primera hora de la tarde, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, conocido por sus duros enfrentamientos con Toto Wolff en el pasado, también declaró que su escudería no había presentado nada oficial ante la FIA. En declaraciones a 'Sky Sports News', Horner dijo: "Mira, tenemos una gran rivalidad en la pista, pero no hemos planteado ninguna queja oficial, ni sobre Susie, ni sobre Toto, ni sobre Mercedes, a la FIA".

"De hecho, Red Bull ha sido el equipo que más se ha involucrado en la F1 Academy desde sus inicios, hasta el punto de que entre los dos equipos de Red Bull vamos a inscribir tres coches. Hemos trabajado estrechamente con Susie, que ha hecho un gran trabajo en la F1 Academy. Creo que, como a otros, nos sorprendió el comunicado de anoche. Pero ciertamente no fue instigado, requerido o provocado por Red Bull".

La unidad entre los equipos casi sin precedentes como respuesta a las acusaciones probablemente servirá para aumentar la presión sobre la FIA para ofrecer una explicación sobre lo que ha llevado a su decisión de involucrar a su departamento de cumplimiento.

El miércoles por la mañana, Mercedes aún no había recibido ninguna correspondencia oficial de la FIA en relación con la investigación, a pesar de que la Federación decidió hacer pública su comunicado a los medios de comunicación el martes por la noche.

En una contundente declaración emitida el martes por la noche, Mercedes negó las acusaciones contra Wolff y exigió a la FIA total transparencia sobre lo que estaba sucediendo. "Como cuestión de rutina, invitamos a una correspondencia completa, rápida y transparente del Departamento de Cumplimiento de la FIA en relación con esta investigación y su contenido", añadieron los de Brackley.