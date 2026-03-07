Vídeo: ¡fuerte accidente de Max Verstappen en la clasificación!

La naturaleza de los coches de la F1 2026 y su gestión energética se ha cobrado la primera 'víctima' en la primera clasificación del año. Tirando del freno trasero para recargar batería, Max Verstappen vió cómo su Red Bull daba un latigazo en la llegada a la primera curva 1 tras el paso por la recta principal y el holandés saliera despedido contra las protecciones del circuito a alta velocidad.

Vídeo: accidente de Verstappen en la clasificación de Australia 2026 de F1

Habían pasado ya los primeros diez minutos de la clasificación del GP de Australia y quedaban siete y medio de la Q1, cuando Verstappen, que no había marcado tiempo, sufrió el accidente. El holandés iba a empezar su primera vuelta cronometrada, por lo que el golpe, que inmediatamente provocó bandera roja porque el Red Bull se quedó en las barreras de la curva 1, dejaba eliminado al tetracampeón de una Q1 donde, con una parrilla ahora de 22 coches, caen eliminados seis.

Afortunadamente, el piloto de Red Bull pudo salir del coche sin ayuda. "Sí", confirmó a su equipo cuando le preguntaron si se encontraba bien. "El coche simplemente se bloqueó en los ejes traseros. ¡Fantástico!". Aunque Verstappen confirmó a su ingeniero de carrera que se encontraba bien, se le vio tocándose la mano y la muñeca. Las repeticiones mostraron que no soltó las manos del volante en el momento del impacto, y tuvo que pasar por el centro médico como medida de precaución.

Es la peor clasificación de Verstappen desde el GP de Rusia 2021, cuando, arrastrando una sanción por un incidente en la carrera anterior con Lewis Hamilton y al tener que cumplir penalización por cambio de motor, ni siquiera salió a pista en la Q1. En aquella ocasión, saliendo último (20º), terminó 2º en la carrera.

Esta clasificación ya tenía dos eliminados antes del accidente de Max Verstappen: por un lado Carlos Sainz, que había dado una vuelta en la FP3 y se había quedado detenido, no pudo salir con problemas en su Williams, y tampoco Lance Stroll, que directamente no participó en los Libres 3 por un fallo en el ICE del motor Honda de su Aston Martin.

Los tres necesitarán del permiso de los comisarios para disputar la carrera, ya que ninguno evidentemente superará la regla del 107%, que obliga a todos los pilotos a estar por debajo del 107% respecto al mejor tiempo de la clasificación. La gran duda está en Stroll, ya que los comisarios pueden tomar como referencia tiempos de otras sesiones, y Verstappen y Sainz estuvieron dentro del 107% en FP1, FP2 y en el caso del de Red Bull, también en la FP3. Por su parte, Stroll solo dio tres vueltas de instalación en la FP1, fue más lento que el 107% en la FP2, y no partició en la FP3.

La bandera roja del accidente de Verstappen permitió a Mercedes ganar tiempo para sacar a pista a Andrea Kimi Antonelli. El italiano había sufrido un fuerte accidente en la tercera y última sesión de libres y, dado que la clasificación arrancaba dos horas y media después de esa FP3, los mecánicos del equipo alemán tuvieron que trabajar contrarreloj para llegar a la Q1. Antonelli, de hecho, salió nada más reanudarse la sesión.

Eso hizo que, además de los tres pilotos que no participaron y de los Cadillac, que fueron último y penúltimo, cayera eliminado como 17º Fernando Alonso.