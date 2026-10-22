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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hadjar pone en duda la superioridad de Red Bull: "Con un Ferrari, Max habría ganado por más"

Isack Hadjar considera que Red Bull no tenía el coche más rápido en el Gran Premio de Singapur, pese al dominio de Max Verstappen durante todo el fin de semana.

Redacción Motorsport.com

Editado: 22 oct 2026, 20:12

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Isack Hadjar ha defendido que Red Bull no tenía el coche más rápido en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y considera que su compañero de equipo, Max Verstappen, habría ganado con una ventaja todavía mayor si hubiera estado al volante de un Ferrari.

Verstappen llega al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana después de encadenar dos victorias consecutivas, en el Gran Premio de Bahrein disputado en Malasia y en el Gran Premio de Singapur. El neerlandés dominó el fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay, logrando la pole position tanto para la carrera sprint como para el gran premio y llevándose la victoria en ambas pruebas.

Sin embargo, durante la rueda de prensa de pilotos celebrada en Austin, Hadjar restó importancia a las afirmaciones de que la escudería de Milton Keynes cuenta ahora con el monoplaza más rápido de la parrilla.

"No, porque creo que el coche sigue siendo muy difícil de conducir. En Malasia fue dominante, pero no creo que en Singapur fuera el coche más rápido".

Cuando le preguntaron por qué pensaba eso, teniendo en cuenta que el tetracampeón del mundo había ganado con 7,3 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, segundo clasificado, Hadjar insistió en su postura.

"Es lo que creo. Pienso que, si pones a Max en el Ferrari, habría ganado la carrera con más ventaja. Esa es mi opinión".

Hadjar considera que Verstappen supo aprovechar al máximo todas las oportunidades que tuvo a su alcance, en lugar de limitarse a sacar partido de la velocidad de su Red Bull.

"Consiguió la pole por media décima. Ferrari no tenía neumáticos nuevos para la carrera, al menos del compuesto blando, y eso también influye", explicó el piloto franco-argelino. "Hizo todo lo posible para ponerse en la mejor situación, marcó la diferencia en la Q3 y eso fue suficiente".

Curiosamente, Oscar Piastri, piloto de McLaren que compartió rueda de prensa con Hadjar, ofreció una visión diferente. El australiano aseguró que las mejoras introducidas por Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán habían sido "muy importantes" y que el equipo se había convertido en "el coche más rápido de forma más consistente" durante las últimas carreras.

A falta de seis grandes premios para el final de la temporada, Red Bull ocupa la cuarta posición en el Mundial de Constructores, a solo siete puntos de McLaren, tercero en la clasificación.

Por su parte, Verstappen también es cuarto en el Mundial de Pilotos, con 221 puntos, y se está acercando a Lewis Hamilton, que ocupa la tercera plaza con 229. Hadjar, mientras tanto, es octavo con 97 puntos.

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