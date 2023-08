Haas F1 admite que 2023 está siendo un año "difícil de digerir"

El coche de Haas para la temporada 2023 mostró destellos de buen ritmo en clasificación, especialmente en manos de Nico Hulkenberg. Pero los problemas de sobrecalentamiento excesivo de los neumáticos del VF-23, especialmente en circuitos más exigentes y en condiciones cálidas, han impedido al equipo convertir su ritmo a una vuelta en resultados decentes en carrera.

Hulkenberg y su compañero de equipo, Kevin Magnussen, sólo han conseguido puntuar en dos ocasiones cada uno, lo que deja a la escudería estadounidense en la séptima posición de la clasificación de constructores de cara a la segunda mitad de año.

El desastroso Gran Premio de Bélgica para Haas, la última carrera antes del parón veraniego en la que Magnussen y Hulkenberg terminaron en un decepcionante 15º y 18º puesto respectivamente, indica que todavía no se ha encontrado una solución. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el jefe del equipo, Günther Steiner, admitió que la temporada hasta ahora ha sido "difícil de digerir".

"Obviamente, empezamos bastante bien, pero luego no conseguimos solucionar nuestros problemas, el sobrecalentamiento de los neumáticos", dijo Steiner cuando se le pidió que evaluara la temporada de su equipo hasta ahora. "Y ahora vamos un poco a remolque. Podemos hacer muy buenas clasificaciones y muy malas carreras, las dos cosas. Para todo el equipo es una montaña rusa tener estos altos un sábado y estos bajos un domingo. Es difícil de digerir".

"Estamos trabajando muy duro en ello y esperamos tener algo después del parón. Pero no es fácil y hasta que no lo pruebas en el coche, no lo sabes. Puedes hacer muchas simulaciones, cálculos, lo que sea. Pero tienes que ponerlo en el coche, porque sigue siendo un problema muy raro el que tenemos comparado con todos los demás. Pero no puedes rendirte", siguió.

Muchos rivales de la zona media de la parrilla ya han desplazado la mayoría de sus recursos al monoplaza del año que viene, pero Steiner señaló que su equipo primero necesita encontrar el origen de sus problemas con los neumáticos y arreglarlo, para que no se traslade al proyecto de la próxima temporada.

"Creo que tenemos que arreglar esto antes. Podemos ir en paralelo a 2024, pero no podemos ignorar esto ahora e ir sólo a por el del 24", explicó. "Si no lo entiendes entonces [ahora, el problema] podría estar en el [próximo] coche otra vez, eso sería bastante estúpido. Ahora estamos trabajando a fondo en el monoplaza del 23 para mejorarlo".

Haas comparte la unidad de potencia, la caja de cambios y la suspensión con Ferrari, su socio, y también utiliza el mismo túnel de viento. Los de Maranello también tienen problemas para conservar sus neumáticos y replicar sus resultados en clasificación de cara a la carrera. Las teorías apuntan a que los problemas del equipo de Gene Haas podrían haberse heredado por haber tomado el tren trasero de Ferrari. Steiner señaló que las dos escuderías no sufrían exactamente los mismos problemas, pero admitió que las similitudes justificaban una mayor investigación.

"Es muy raro. Con ellos se nota mucho menos porque corren más arriba, pero si no lo hubieran tenido, ¿ganarían carreras quizás? Pero de eso no tengo que hablar yo, sino Fred [Vasseur]", añadió. "Si ves el Ferrari, no es el mismo problema. Y la cuestión es que eso no mejora el nuestro. Que otra persona tenga un mal día y que yo también lo tenga no mejora mi día. Sigo teniendo un mal día, ¿sabes? Pero, obviamente, también hay que mirarlo, y lo hacemos. No es que estemos aquí sentados sin hacer nada, pero podría haber un problema en los detalles".

La difícil situación de Haas es particularmente frustrante porque varios rivales de la zona media habían comenzado la temporada con un coche claramente más lento, pero el equipo no pudo sacar provecho antes de que otros pudieran ponerse al día.

"Absolutamente, si hubiéramos arreglado nuestras cosas [podríamos haber estado mucho más arriba]", dijo Steiner. "Pero lo único que puedes hacer con cosas así es mantener la cabeza baja y seguir trabajando. McLaren ha dado un buen paso adelante, es justo para ellos, han hecho un buen trabajo. Pero lo bueno es que es posible. Sólo saber que es posible es una motivación", finalizó.