Grosjean y el bajón de Piastri: "Como si su primo estuviera en el coche"

Oscar Piastri lideró la clasificación de pilotos de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos con 34 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Lando Norris. A pesar de ese gran margen, finalmente perdió el campeonato en favor del británico, en parte debido a una racha de seis grandes premios en los que el australiano no pudo subir al podio. Piastri incluso terminó la temporada tercero en la clasificación de pilotos, ya que Max Verstappen también le superó y fue subcampeón.

La batalla por el título ha sorprendido a Romain Grosjean, quien no sabe qué le pudo pasar a Piastri.

"Oscar Piastri es al que no entiendo este año. Estaba tan tan tan fuerte antes de las vacaciones de verano, pero después de eso, después de Monza, durante cuatro o cinco carreras, parecía que su primo estaba al volante", dice el expiloto de F1 tras el final de la temporada en beIN Sports.

Piastri se recuperó en los últimos compases de la campaña con dos segundos puestos en Qatar y en Abu Dhabi, en ambas ocasiones por detrás de Verstappen, pero esa mejora llegó demasiado tarde para arrebatarle a Norris su primer título mundial.

"En Qatar, volvimos a ver a Oscar de vuelta: el hombre más rápido en pista y en la pole position", continuó Grosjean. "No ganó la carrera, pero eso no importó ese fin de semana. Oscar estaba de vuelta y me pareció sólido en Abu Dhabi. Para entonces, sin embargo, había perdido demasiado terreno".

A pesar de haber perdido el título mundial, Grosjean todavía ve un futuro brillante para Piastri en la F1.

"Cuando tienes 34 puntos de ventaja y acabas con 13 de desventaja, no es lo que esperas. Pero aprenderá de ello", afirma. "Todavía es muy joven y sólo lleva unos pocos años en la Fórmula 1. Ha demostrado muchas cosas buenas y también que tiene mucho que dar".

"Ha demostrado que en ciertos momentos, durante cuatro o cinco carreras, no estaba al nivel que quería, pero si repite lo que se le da bien y soluciona los problemas, será campeón del mundo", concluyó el ex de Haas F1 Team.