Piastri elogia a McLaren por las reglas papaya y cree que seguirán en 2026

Oscar Piastri elogió a McLaren por permitirle a él y a su compañero de equipo Lando Norris luchar de una manera lo más justa posible por el campeonato de la Fórmula 1 en 2025, a pesar de las críticas externas.

El dúo de McLaren luchó durante todo el año por el título y fue Norris quien salió vencedor, sellando su primera corona en la última carrera del año en Abu Dhabi al terminar 13 puntos por encima del australiano y con dos puntos más que Max Verstappen.

También fue una batalla diferente a muchas de las anteriores luchas por el título entre compañeros de equipo, ya que lucharon amistosamente durante todo el mundial y se sometió de buen grado a las reglas papaya, la directriz de McLaren para intentar mantener la igualdad en todo momento.

Por ejemplo, Piastri devolvió la segunda posición a su rival en Monza tras una parada lenta en boxes del británico, o también fue muy relevante el drama de la "repercusión" tras Singapur, cuando Norris colisionó con su compañero de equipo en mitad de un adelantamiento.

Ese enfoque dividió la opinión de los expertos y aficionados, considerando que se quitarían puntos el uno al otro y permitirían a Max Verstappen luchar por el título hasta el final, ya que Red Bull está construido alrededor del cuatro veces campeón del mundo y no tiene ese tipo de pensamiento, algo que pasó.

Pero Piastri cree que McLaren hizo lo correcto al no priorizar a un piloto sobre el otro y reveló que es probable que todo siga igual en 2026.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

"Es un testimonio de la forma en que afrontamos las carreras", dijo. "Obviamente no es fácil luchar por dos, el campeonato de constructores y el de pilotos, con dos pilotos muy igualados, pero en última instancia es un problema que sabíamos que íbamos a tener".

"Al final creo que hay un montón de cosas buenas que llegan por eso. Sí, a veces hay momentos difíciles y tensión, pero creo que tanto Lando como yo nos hemos convertido en mejores pilotos por llevarnos al límite el uno al otro. A veces ha sido incómodo, pero creo que en última instancia ha sido positivo".

"Obviamente hemos tenido muchas discusiones a lo largo del año y estoy seguro de que tendremos discusiones durante el invierno sobre cualquier cosa que queramos hacer de forma ligeramente diferente para el año que viene, pero al final nos han dado a los dos la mejor oportunidad que el equipo podía darnos para luchar por el campeonato y eso es todo lo que se puede pedir", añadió.

Por ello, Piastri se mostró bastante optimista tras el Gran Premio de Abu Dhabi, porque sabe que ha sido una una buena temporada para él, ya que cerró la desventaja de puntos en comparación con su compañero Norris el año pasado, que era de 82.

"Está claro que puedo estar muy, muy orgulloso de la temporada que he hecho", añadió el piloto de 24 años, que lideró el campeonato entre abril y octubre. "Cuando miro este curso en comparación con mis dos primeros años en la F1, éste ha estado muy por encima de los dos primeros".

"En última instancia, aunque el resultado final no es exactamente el que quería, pero creo que he ganado mucha confianza y mucho optimismo al demostrarme a mí mismo lo que podía lograr a lo largo de esta temporada, y ese es el tipo de cosas que no están necesariamente ligadas a los resultados".

"Creo que puedo seguir avanzando en el futuro, y éste es sólo mi tercer intento en la Fórmula 1. Espero que me queden muchos más, pero sin duda las lecciones de este año me harán más fuerte", concluyó.

