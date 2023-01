Gasly tuvo que "olivarse de las emociones" para dejar AlphaTauri

Cargar el reproductor de audio

Pierre Gasly firmó con Alpine justo después de que Fernando Alonso fichase por Aston Martin y del fracaso de la escudería francesa por intentar ceder un asiento a Oscar Piastri, quien finalmente formará parte del elenco de pilotos de McLaren el próximo 2023.

Ello marcó el primer movimiento del piloto francés en la F1 fuera de la familia Red Bull, puesto que ha pasado toda su carrera automovilística con AlphaTauri y con su predecesor, Toro Rosso, a excepción de un breve período en 2019 en el que disputó 12 carreras con Red Bull Racing.

Gasly permitió a AlphaTauri conseguir la segunda victoria de toda la historia del equipo, en Monza en 2020, así como también cosechar la mayor cantidad de puntos que la escudería ha conseguido en la Fórmula 1 hasta la fecha, en 2021.

El francés ha hablado varias veces sobre la comodidad que sintió dentro del pequeño y familiar entorno en Faenza, y admitió que fue "sin duda" una de las decisiones más difíciles que ha tomado.

"A la hora de pensar en tu profesión, hay que ser bastante frío", dijo a Motorsport.com.

"Sé adónde quiero ir, sé lo que quiero conseguir en la Fórmula 1. Hay que dejar a un lado las emociones y verlo de una manera muy pragmática: ¿cuáles son las mejores oportunidades para alcanzar mi objetivo?".

"Por eso me guié principalmente por el rendimiento, y por estar en un lugar y en un coche que me permitieran rendir aún más", admitió.

Gasly pudo conducir por primera vez el monoplaza de Alpine F1 en los test de final de temporada en Abu Dhabi, y dijo tras la carrera que se dio cuenta inmediatamente de por qué el equipo había conseguido terminar cuarto en el campeonato de constructores.

El fichaje se produjo después de una temporada difícil para AlphaTauri, en la que la escudería cayó hasta la novena posición de la clasificación, con Gasly sumando únicamente seis puntos, y un quinto puesto en Azerbaiyán como mejor resultado.

Gasly explicó una vez se calmó el revuelo sobre su paso a Alpine, que lo cierto es que, cuando comenzó su proceso de abandonar AlphaTauri, le vino a la mente esa "parte emocional", aunque admitió que eso no influyó en su decisión.

"Yo no diría que influyese en mi decisión", dijo. "Evidentemente, ya he hablado con todo el equipo, con todos los ingenieros, con todos los mecánicos. Para mí, todos ellos han sido mi familia durante todo mi paso por la Fórmula 1. He pasado cinco años, el 90% de mi tiempo en la Fórmula 1 con ellos".

"Obviamente va a ser un gran cambio, y un gran cambio para ellos también por el hecho de dar la bienvenida a un nuevo piloto cuando durante los últimos cinco años, me han visto llegar [de vuelta a finales de] febrero, hacer los test en Barcelona, y verme marchar en Abu Dhabi", concluyó.

