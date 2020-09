Gasly, ganador en Italia: "Es una locura, aún no soy consciente"

Gasly aprovechó una parada en boxes antes de que la carrera se viera neutralizada con bandera roja para pasar del décimo puesto a ser tercero en el reinicio, tras Lewis Hamilton y Lance Stroll.

El francés pudo pasar a Stroll antes de heredar el liderato cuando Hamilton se vio obligado a cumplir una penalización de 10 segundos de stop and go al haber entrado al pitlane con el acceso prohibido (estaba 'cerrado') durante el primer coche de seguridad.

El ataque de Carlos Sainz en la última parte de la carrera hizo sudar a Gasly, que aguantó y se llevó el triunfo por solo cuatro décimas.

"Es increíble", declaró Gasly después de la carrera.

“Fue una carrera muy loca. Aprovechamos la bandera roja. El coche era rápido, pero teníamos un coche bastante rápido también detrás de nosotros".

“He pasado por muchas cosas en lo últimos 18 meses. Mi primer podio el año pasado con AlphaTauri ya era como '¡wow!', y ahora mi primera victoria en Monza. No logro darme cuenta de lo que he realizado".

Este fue el segundo podio de Gasly en la F1 tras su segundo puesto en el Gran Premio de Brasil 2019 para el equipo entonces conocido como Toro Rosso.

El resultado también llega poco más de un año desde que Red Bull lo bajara y volviera a Toro Rosso debido a su mal rendimiento.

Gasly agradeció la fe del equipo en él, tras haber debutado con esa escudería en 2017.

"No tengo palabras", continuó.

“Este equipo ha hecho mucho por mí. Me dieron mi primera oportunidad en la F1, me dieron mi primer podio. Ahora me dan mi primera victoria".

“Es una locura, sinceramente. Una locura. Estoy muy feliz. No puedo dar lo suficiente las gracias a todos, desde AlphaTauri hasta Honda".

"Es una pista que requiere mucha potencia, y ganamos a todos, a Mercedes, Ferrari y Renault, así que fue un día increíble".

Gasly también se convirtió en el primer piloto francés que ganaba en F1 desde que Olivier Panis lo lograse en Mónaco en 1996, y pone fin a una sequía de 24 años.

"Siempre he dicho desde que llegué a la F1 que era algo que teníamos que cambiar, porque ha pasado demasiado tiempo", reflexionó Gasly.

“Nunca esperé que me pasara a mí con AlphaTauri. Seguimos centrados en nosotros mismos desde el año pasado, trabajando y mejorando paso a paso".

"Es una locura, sinceramente. Estoy increíblemente feliz".

Las fotos de la celebración de Pierre Gasly tras la victoria en el GP de Italia 2020 de F1

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)