Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ganadores y perdedores del GP de Estados Unidos de F1 en Austin

Mientras que su novena victoria de la temporada situó a Kimi Antonelli a un paso de su primer título, George Russell se vio sumido en una desesperación cada vez mayor en el Gran Premio de Estados Unidos de F1.

Filip Cleeren

Publicado: 26 oct 2026, 6:33

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La carrera de Fórmula 1 de Austin no fue algo para el recuerdo, lo cual fue una pena, ya que reunía muchos de los ingredientes necesarios. Cuatro equipos estaban relativamente igualados, y se utilizaron los tres compuestos distintos de neumáticos, lo que propició una batalla entre diferentes estrategias. Pero el Circuito de las Américas poco pudo hacer para desestabilizar al ganador, Andrea Kimi Antonelli: el piloto de 20 años tiene prácticamente asegurado que hará historia el próximo domingo en México.

Recuerda:

Ganador: Kimi Antonelli

Dado que tanto Lewis Hamilton como George Russell apenas hicieron lo justo para mantenerse en la lucha teórica por el título, no se puede estar más cerca de sentenciar el Mundial de lo que lo estuvo Antonelli en Texas.

Sus rivales tendrían que ganar en México la semana que viene, lo cual, según nuestros cálculos matemáticos, no es posible, e incluso en el caso de que uno de ellos venciera en Ciudad de México, Antonelli solo necesitaría sumar uno o dos puntos para convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1 por tres años, sucediendo a Sebastian Vettel.

Toto Wolff calificó la victoria del italiano en Austin como la mejor de todas, ya que resistió la presión inicial a pesar de salir con neumáticos medios, más lentos, y luego se limitó a controlar la carrera, imperturbable ante las maniobras estratégicas, mientras él y Mercedes se ceñían a su plan de una sola parada.

En medio de toda su euforia, es posible que Wolff se haya olvidado de la sensacional remontada de Antonelli en su propia casa, en Monza, que dio lugar a las insólitas escenas de los tifosi de Ferrari animando a un corredor de las Flechas Plateadas.

En cuanto a la celebración del título de Antonelli, las camisetas, el confeti y el champán que Mercedes había preparado tendrán que trasladarse ahora a la capital de México. Quizá sea lo mejor. La edad mínima para consumir alcohol allí es de 18 años, en lugar de 21...

Los boxes de Mercedes mientras los medios de comunicación se agolpan en torno al futuro campeón, Antonelli

Foto de: Filip Cleeren

Perdedor: George Russell

Bromas aparte, Russell ha tocado fondo en las últimas carreras y es difícil averiguar exactamente por qué. Incluso si se cree que Antonelli es, en esencia, el piloto más rápido o mejor —algo de lo que empiezan a acumularse muchas pruebas—, el inglés tampoco está a años luz del ritmo de su compañero, así que algo más está pasando.

Una teoría es que la actualización de Mercedes de Malasia, que hizo que el coche fuera más rápido pero también más difícil de sacar partido y de situar en el rango óptimo de rendimiento, ha afectado de alguna manera más a Russell que a Antonelli. En cuanto el Mercedes W17 no se comporta exactamente como él quiere, el británico parece caer en picado con más facilidad que su compañero, menos experimentado.

"6 vueltas buenas, 50 vueltas malas. Quiero entender por qué el ritmo fue tan malo en el primer stint", se lamentó Russell tras terminar octavo, atascado detrás de Oscar Piastri, que también estaba pasando apuros.

Qué dijo Russell:

"Hay indicios de que el margen para hacer ajustes es muy reducido. Espero que esa sea la explicación a mi falta de ritmo de hoy, pero tengo que analizarlo a fondo con mi equipo porque es difícil entenderlo cuando estás tan lejos".

Dado que, a estas alturas, Russell también está a punto de perder el segundo puesto de la general a favor de Hamilton, la principal prioridad para el británico es frenar la caída y encontrar soluciones viables para llegar al final de temporada en una situación mejor que la actual.

Hace quince días, Leclerc fue criticado por su salida cautelosa en Singapur, cuando tuvo una oportunidad que podría haber decidido la carrera al adelantar al hombre de la pole, Max Verstappen, en la curva 1, pero no se la jugó.

Tanto si esa oportunidad perdida le pesó en la mente como si no, en Austin no hubo apenas vacilación, ya que el monegasco se coló hábilmente por el exterior del holandés a lo largo de las curvas del magnífico primer sector del COTA. "Sí, fue divertido", dijo Leclerc. "La verdad es que no sabía muy bien cómo saldría. Estuvo bastante reñido, pero fue divertido".

Tanto él como Ferrari compensaron otra sesión de clasificación que no dio el resultado esperado con una carrera más sólida, y pudo adelantar de nuevo a Verstappen en el último tercio de la carrera, aprovechando su ventaja en cuanto a la vida útil de los neumáticos.

Charles Leclerc y Max Verstappen lucharon rueda a rueda al inicio del duelo de Austin

Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Isack Hadjar logró un gran resultado en la clasificación a pesar de que estaba teniendo un fin de semana difícil hasta ese momento, pero su carrera se desmoronó rápidamente el domingo.

"Solo estoy pensando en cómo empezó mi carrera", comentó. "Todo fue perfecto en cuanto al procedimiento y, de repente, se me fue el embrague. Y estas cosas que están fuera de mi control, empezaron... Tenía mala cobertura de radio, no oía lo que estaba pasando. Y entré en boxes con la configuración equivocada, y… Estaba perdiendo un segundo en cada vuelta con ese neumático duro".

Mientras caía hasta terminar sexto tras salir tercero, los problemas del francés fueron tan frustrantes que poco a poco fue perdiendo los nervios por la radio, lo que trajo a la memoria destellos de aquel antiguo corredor temperamental de la F2.

Los problemas de comunicación por radio hicieron que se perdieran algunos detalles, como el cambio a los neumáticos duros, que pilló por sorpresa a Hadjar. El resultado final fue una oportunidad perdida de subir al podio debido a diversos problemas ajenos a su control, lo que echó por tierra parte del excelente trabajo que se había realizado para recuperarse de un viernes complicado.

"El ritmo ha sido bueno hoy, esa es la parte difícil", resumió. "Lo hemos clavado. Y todas esas pequeñas tonterías que no podemos evitar… Tenemos que dominarlas también".

El fin de semana de Liam Lawson en el Gran Premio de Estados Unidos fue memorable, ya que supo dar con la tecla en un terreno complicado que le sacó de su zona de confort. Pero dejemos a un lado su debut en directo como cantautor el jueves por la noche. Su actuación en la pista tampoco fue nada despreciable.

Liam Lawson fue uno de los pilotos más destacados en Austin

Foto: Visa Cash App Racing Bulls

Lawson amplió a seis la racha de carreras consecutivas en las que Racing Bulls ha sumado puntos con una carrera controlada que le valió el noveno puesto; la de Austin fue otra prueba en la que el equipo anglo-italiano demostró ser el mejor del resto, por delante de Alpine y Audi.

Tras varios sextos puestos, Racing Bulls va por buen camino para dar un paso más y asegurar su mejor resultado histórico en el campeonato de constructores; sus 102 puntos le dan ahora una ventaja de 33 sobre Alpine. Los de Enstone necesitarán repetir el milagro del doble podio del Gran Premio de Brasil 2024 para darle la vuelta a la situación.

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Slitz / Getty Images

La reticencia cínica, casi amarga, de Lando Norris por la radio del equipo hacia el final de la carrera puso de manifiesto lo que supone pasar de tener el coche más rápido durante gran parte de las dos últimas temporadas a ser el cuarto del pelotón. No es nada divertido. "Haced lo que queráis con la estrategia", es un resumen básico de cómo el vigente campeón intentó aferrarse a un puesto en el podio con unos neumáticos duros muy desgastados.

Fue una apuesta que mereció la pena y que no alteró mucho el resultado final, ya que acabó quinto. Una vez fuera del coche y con las energías renovadas, Norris se mostró un poco más moderado. Al fin y al cabo, McLaren no está a años luz, ya que los cuatro mejores equipos de la F1 2026 están sorprendentemente igualados durante el primer año de un reglamento totalmente nuevo.

Norris incluso se mostró optimista al considerar que podría haber conseguido salir desde la primera fila con una vuelta de clasificación mejor. Sin embargo, para un campeón del mundo, eso no hace que la repentina falta de éxitos sea más fácil de aceptar.

Mientras tanto, continúan las dificultades de Piastri con el monoplaza de 2026. No debería sorprender demasiado que hubiera pocos indicios de progreso en Austin, ya que ya había sido uno de sus circuitos más débiles en 2025, cuando el monoplaza se adaptaba en general mejor a su estilo de conducción. México, donde los deslizamientos también son muy habituales debido a la altitud y a la pista de bajo agarre, probablemente será otra prueba difícil de ver para los aficionados australianos.

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