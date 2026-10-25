Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El club de la curva 1 de Austin y los planes para construir un segundo circuito

El recinto del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos presenta un aspecto diferente en 2026. Un parque de atracciones, un nuevo club privado y un futuro circuito de conducción son las últimas incorporaciones.

Filip Cleeren

Editado: 25 oct 2026, 18:37

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Para los espectadores y los telespectadores que siguen la retransmisión del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, ha sido difícil no darse cuenta. La curva 1 del Circuito de las Americas de Austin tiene un aspecto claramente diferente este año, con la incorporación de una gigantesca sede social de varias plantas. Conectada a la zona principal del paddock mediante un teleférico que cruza la pista, esa nueva estructura de hospitalidad sirve este fin de semana como una extensión del lujoso Paddock Club de la F1. A partir del 2 de enero se convertirá en un club exclusivo para socios abierto todo el año, bautizado como «The Circuit», ya que el recinto pasará a ser privado a principios del próximo año.

"No se trata de una afiliación anual en el sentido tradicional", afirma Parris Mullins, vicepresidente sénior de deportes de motor del COTA (Circuit of the Americas). "Se parece mucho más a un club de campo. Hay cuotas anuales para mantener las instalaciones y cubrir los gastos de personal, pero la cuota de inscripción es un pago único que, en esencia, otorga una afiliación de por vida".

"Hemos recibido más de 50 solicitudes extras en las últimas 24 horas, y eso fue antes de este fin de semana de carreras. Antes de este fin de semana de carreras, unas 600 personas se habían puesto en contacto con nosotros. Hemos mantenido conversaciones individuales con aproximadamente 140 de ellas, y muchas han empezado a abonar depósitos y a firmar contratos".

"Nunca habrá más de 300 socios. Limitamos el número de socios norteamericanos a 250. Las 50 plazas restantes se repartirán entre socios internacionales y corporativos".

Una vista desde la nueva casa club de la curva 1 de COTA.

Foto: Filip Cleeren

Sin embargo, las nuevas instalaciones no son solo una idea original del presidente del COTA, Bobby Epstein. Encajan en una iniciativa generalizada por parte de la dirección de la F1 para que las carreras amplíen significativamente su oferta de servicios de hospitalidad.

"Gran parte de la renovación de nuestro contrato también dependía de esto", añade Mullins. "Necesitábamos mejorar tanto la experiencia de los socios como la de los invitados del Paddock Club. La F1 se ha comprometido firmemente con ello. El deporte ha crecido y ciertos mercados exigen este tipo de servicios. Tienen que seguir mejorando lo que ofrecen".

Por qué Austin está construyendo un segundo circuito

La decisión del COTA de pasar a ser una entidad privada tiene algunas consecuencias, ya que el recinto ya no está disponible para jornadas de circuito ni para clubes de conducción regionales. Pero hay una solución a la vista. En una parcela vacía situada al norte del circuito actual de F1, el COTA ha elaborado planes detallados para construir un segundo circuito, más corto, diseñado tanto para coches como para motos.

"Se construirá un segundo circuito, principalmente porque somos conscientes de que estamos desplazando a varias personas y organizaciones que han sido socios nuestros desde que se inauguró el circuito", explica Mullins. "El crecimiento del automovilismo, especialmente en la zona, es muy importante para nosotros. No vamos a construir otra instalación de grado 1 de la FIA porque no hay necesidad de ello. En su lugar, queremos construir algo que se adapte a la comunidad local del automovilismo, que les permita seguir utilizando un circuito y que les ofrezca acceso a un precio mucho más asequible".

"Es evidente que el COTA goza de prestigio. Sé que a la gente le encanta poder decir que ha conducido su coche en el circuito de F1, y lamentamos que eso no siempre sea posible a menos que sean socios. Pero queremos ofrecer a la gente un lugar donde puedan conducir, disfrutar del automovilismo y seguir participando a nivel de base".

Aunque los detalles siguen siendo escasos, ya se ha definido el trazado del circuito, que aún no se ha revelado. El COTA también está abierta a que el nuevo circuito, construido según las normas de grado 3 de la FIA y adecuado para turismos, coches deportivos y monoplazas de nivel básico, acoja categorías de automovilismo más modestas. Pero al no tener que adaptarse a los monoplazas de F1, Mullins cree que existe la oportunidad de crear un circuito más adecuado para los coches deportivos de alto rendimiento y para quienes los conducen.

"Queremos crear algo divertido con una personalidad diferente a la del circuito de F1. El COTA se construyó en función de los requisitos de un único fin de semana de carrera importante. Me gustaría que tuviera curvas que aquí no tenemos. No tenemos una curva peraltada, por ejemplo, así que creo que el nuevo circuito debería tener una. También debería contar con una chicane emblemática. Queremos elementos que la gente pueda disfrutar con el tipo de coches que traen al circuito. El trazado debería adaptarse mucho mejor a ellos".

Cuando se le preguntó por los plazos para ese segundo circuito, Mullins no quiso comprometerse con una fecha concreta, pero hay un sentido de urgencia para no dejar a los clubes de conducción y de automovilismo locales sin pista durante demasiado tiempo.

"Todavía tenemos que ultimar todos los detalles y seguir adelante con el proceso junto con el ayuntamiento", afirma. "Estamos lo suficientemente avanzados como para poder afirmar con seguridad que queremos terminarlo cuanto antes. No queremos que la comunidad local del automovilismo se quede sin instalaciones durante demasiado tiempo, pero también tenemos que hacer bien el proyecto".

Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

El COTA sigue considerándose la «carrera del pueblo», con su enorme afluencia de espectadores —hasta 440.000 a lo largo del fin de semana de F1— y, al convertir gradualmente todo el recinto en un gigantesco parque temático, los organizadores quieren adaptarse al cambio demográfico de la F1 en la era posterior a Netflix. En parte, eso puede interpretarse de forma bastante literal, ya que las montañas rusas del nuevo parque de atracciones COTALAND discurren junto al tercer sector del circuito. Pero el gran premio también mantiene su tradición de conciertos de fin de jornada con grandes nombres, incorporando los populares deportes universitarios y la cultura gastronómica de Austin.

La firma de un nuevo contrato de F1 hasta 2034 proporciona a Austin la estabilidad a largo plazo necesaria para amortizar esas inversiones y convertirlas en formas de hacer del circuito una fuente de ingresos durante todo el año, además de acoger eventos como la F1, MotoGP, el WEC y —a partir de 2027— la Fórmula E. COTALAND encaja en ese panorama, al igual que el club exclusivo para socios y la pista secundaria.

Pero el COTA no ha olvidado que su actividad principal es entretener a las multitudes de aficionados a la F1 durante un fin de semana. "La Fórmula 1 proporciona la acción en pista. Nuestra labor es complementarla entre sesiones", reconoce Mullins. Los conciertos fueron el primer paso. Lo que Bobby hizo con ellos fue realmente innovador: "Al fin y al cabo, esto es deporte, pero también es entretenimiento. Queremos entretener a la gente".

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