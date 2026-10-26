Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Franco Colapinto responde al polémico comentario de Jeremy Clarkson sobre él

El presentador y periodista especializado bromeó diciendo que Colapinto se merecía una penalización en la parrilla por ser argentino.

Benjamin Vinel Stuart Codling

Editado: 26 oct 2026, 12:33

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Franco Colapinto ha respondido al comentario de Jeremy Clarkson de que le impondría una penalización en la parrilla al piloto de Fórmula 1 de Alpine por el simple hecho de ser argentino.

El mítico presentador de televisión fue invitado por Alpine al Gran Premio de Estados Unidos y concedió una entrevista a 'Sky Sports F1' el sábado, en la que bromeó así: "Franco tiene una penalización en la parrilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le impondría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí".

Clarkson se refería a la penalización en la parrilla que recibió el latinoamericano por superar su cuota de piezas de la unidad de potencia y, sobre todo, al programa especial sobre la Patagonia de su programa 'Top Gear' que realizó en 2014. En aquel momento, surgieron tensiones debido a una polémica matrícula que los manifestantes argentinos interpretaron como una referencia a la Guerra de las Malvinas, lo que obligó a acortar el rodaje.

Alpine no tardó en emitir un comunicado en respuesta al comentario de Clarkson: "En Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Franco es nuestro piloto y cuenta con todo nuestro apoyo".

Veinticuatro horas más tarde, se le planteó el tema al propio corredor tras la carrera de Texas. "Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo", dijo Colapinto. "Él concedió una entrevista por su cuenta. Creo que siempre ha sido un poco bromista; la verdad es que no lo conozco bien, pero me lo han contado".

"No vi gran parte de lo que dijo, pero he oído que Jamie [Campbell-Walter, el representante de Colapinto] publicó algo en las redes sociales. Supongo que lo mejor es centrarnos en nosotros mismos. Intento mejorar la situación, por supuesto, aunque para ello se necesita la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Ya veremos cómo acabamos, pero sí, no es lo mejor, supongo".

El Alpine F1 de Colapinto, dañado tras la colisión con Lindblad

Franco Colapinto, Esquí alpino, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Logan Riely / Getty Images

La carrera de Colapinto en Austin se vio truncada por una colisión con Arvid Lindblad en la curva 1, en la vuelta 25, cuando el piloto de Racing Bulls intentaba adelantar por el exterior para hacerse con la 14ª posición. El pontón izquierdo de Lindblad y la esquina delantera derecha de Colapinto se tocaron, lo que provocó que el Alpine acabara tocado y, más tarde, se retirara de la carrera.

"Pierre Gasly acababa de salir de boxes y yo intentaba mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera ponerse delante", explicó Colapinto. "Íbamos los tres en paralelo y me quedé atrapado entre ellos, por lo que el coche quedó totalmente destrozado. Pero eso forma parte de las carreras. Todo el lateral y el suelo quedaron destrozados. Una lástima".

"Salí desde la parte de atrás y, desde el principio, la cosa no funcionó nada bien. Opté por los neumáticos duros para ver si podíamos hacer algo interesante, pero no pudimos. Tengo muchas ganas de que llegue México, para darle la vuelta a la situación, evitar las sanciones y volver a terminar las carreras".

Colapinto se ha retirado en tres de los últimos cuatro grandes premios, tras provocar el choque múltiple de Bakú y sufrir un presunto problema en la transmisión en Singapur. Son tantos abandonos como los que había acumulado en el resto de su carrera deportiva en la F1.

El piloto de Alpine calificó su ritmo de carrera como "muy bueno" durante el fin de semana y, por lo tanto, espera obtener resultados decentes en las próximas carreras latinoamericanas de México y Brasil.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Quién durmió peor tras el GP de Estados Unidos de F1: Lando Norris

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Benjamin Vinel





Hamilton elogia a Antonelli a las puertas de su primer título de F1: "Merece ser campeón"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Hamilton elogia a Antonelli a las puertas de su primer título de F1: "Merece ser campeón"





Cadillac da un paso de gigante en su proyecto de F1: su fábrica de motores ya tiene fecha



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Cadillac da un paso de gigante en su proyecto de F1: su fábrica de motores ya tiene fecha





Audi apuesta por su joven promesa de F3 y le dará su debut en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Audi apuesta por su joven promesa de F3 y le dará su debut en la F1

Más de

Franco Colapinto





Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 h



Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más





Así os contamos la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 h



Así os contamos la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing





Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



15 h



Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar

Más de

Alpine





Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



15 h



Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos





A qué hora fue la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo se vio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



A qué hora fue la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo se vio





Así vivimos la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos (Austin)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Así vivimos la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos (Austin)

Últimas noticias





Franco Colapinto responde al polémico comentario de Jeremy Clarkson sobre él



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



26 min



Franco Colapinto responde al polémico comentario de Jeremy Clarkson sobre él





Tardozzi: "Márquez ha pedido garantías para ir a Qatar; otros, ante MotoGP, se callan"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



59 min



Tardozzi: "Márquez ha pedido garantías para ir a Qatar; otros, ante MotoGP, se callan"





Quién durmió peor tras el GP de Estados Unidos de F1: Lando Norris



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Quién durmió peor tras el GP de Estados Unidos de F1: Lando Norris





Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Horarios del GP de México de F1 2026, cómo verlo y más

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse