Sainz y Albon serán sustituidos en los próximos FP1 en Williams F1

Luke Browning, piloto reserva de Williams en la Fórmula 1, disputará dos sesiones de Libres 1 en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana, y en el GP de Austria de finales de este mes.

Browning, que compagina su papel en la escudería de Grove con su debut en la Super Fórmula este año, se pondrá al volante del FW48 de Alex Albon en Barcelona este fin de semana, para la primera sesión de entrenamientos y, posteriormente, se subirá al monoplaza de Carlos Sainzen el Red Bull Ring (fin de semana del 26 al 28 de junio).

Será la primera vez que el piloto británico se suba a los monoplazas de F1 de nueva generación, tras haber disputado cuatro sesiones de FP1 con Williams entre 2024 y 2025. "Estoy deseando ponerme al volante del FW48 por primera vez, y tener dos oportunidades de probar el coche de primera mano durante la gira europea de la temporada lo hace aún más especial", afirmó Browning.

"He estado trabajando duro para prepararme y poder sacar el máximo partido a estas sesiones, así como para ayudar al equipo a planificar y prepararse para los próximos fines de semana de carrera. Estoy increíblemente agradecido a todo el equipo de Atlassian Williams F1 Team por su continua confianza y apoyo, y estoy deseando salir a la pista".

El director deportivo de Williams, Sven Smeets, considera que las salidas en los FP1 son una oportunidad de desarrollo vital tanto para el piloto como para el equipo, cuando se recurre a Browning para el trabajo en el simulador.

Luke Browning, Williams, AJ Henning, Ethan Robinson Foto de: Maya Dehlin Spach / LAT Images vía Getty Images

"Luke sigue demostrando ser una pieza valiosa del equipo, tanto por su trabajo en el simulador como por su rendimiento en la pista", afirmó Smeets. "Darle su primera oportunidad de ponerse al volante del FW48 durante dos fines de semana de carrera es un paso importante en su desarrollo y una progresión natural".

"Contamos con un grupo de jóvenes pilotos con talento en la Academia de Pilotos del equipo Williams F1, y nos complace seguir ofreciendo oportunidades como esta para apoyar la progresión y el desarrollo de los corredores".

Cada equipo de Fórmula 1 debe alinear a pilotos novatos en cuatro sesiones de FP1 por temporada y, debido al inicio irregular de la campaña 2026 y a la nueva normativa, hasta ahora se ha completado un número mínimo de salidas de debutantes.

Técnicamente, Racing Bulls ya ha completado dos de sus cuatro sesiones de FP1 para 'rookies', dado que Arvid Lindblad participó en los Libres 1 de Australia y China al inicio de la temporada, como único novato en la parrilla este año.

Aston Martin puso al rookie Jak Crawford al volante del coche de Fernando Alonso para la primera sesión de entrenamientos del GP de Japón, pero hasta ahora no se han registrado otras salidas de novatos en la FP1. Cabe destacar que, en Cadillac, Colton Herta hará una de sus habituales participaciones en Libres 1 en Montmeló, como sustituto de Sergio Pérez.

El elevado número de carreras sprint ha hecho que los equipos no optaran por sacar a los rookies en la única sesión de entrenamientos libres de China, Miami y Canadá, mientras que Mónaco no es un circuito propicio para que corran los debutantes, dados los retos adicionales que plantea el circuito de Montecarlo y la necesidad de que los corredores titulares entrenen todo lo posible para ganar velocidad antes de la clasificación.

Los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí probablemente habrían sido opciones adecuadas para las participaciones en la FP1, dado que no eran pruebas de sprint, pero el aplazamiento de ambas rondas privó a las escuderías de esa oportunidad.