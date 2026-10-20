Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Honda llega a Austin con sus motores "listos" y logos de celebración

Honda celebrará 500 carreras en Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos, donde asegura llegar con las unidades de potencia de Aston Martin "listas".

Jose Carlos de Celis

Editado: 20 oct 2026, 10:07

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Logo conmemorativo de Honda500

Foto de: Honda

Después de una semana de descanso tras el primer triplete de la temporada 2026, la Fórmula 1 llega al GP de Estados Unidos que da inicio a otras tres carreras seguidas. Y en esta primera, Honda celebrará 500 carreras en la categoría reina, con logos conmemorativos en el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"El Gran Premio de Estados Unidos en Austin es siempre un evento especial, con un ambiente fantástico y unos aficionados apasionados. Este año tenemos el privilegio de celebrar 500 carreras en la Fórmula 1, lo que añade aún más emoción y orgullo a este fin de semana", dijo Shintaro Orihara, director general en pista e ingeniero jefe de HRC.

Honda aclara que se refiere a las inscripciones en carreras, aunque luego no hayan podido disputarlas por problemas de fiabilidad o similares. Según quién haga las estadísticas, hay quien cuenta que llevan 499 y quien considera que son 498 y que ese quinto centenario llegaría en el GP de Ciudad de México (siguiente ronda).

Apunta:

Honda entró en la F1 en 1964, hace más de 60 años, primero con escudería y motor, y luego durante muchas temporadas solo como motorista.

En esa faceta afrontará este GP de Estados Unidos con Aston Martin, y Orihara también habló de cómo se afronta la cita en el Circuito de las Americas de Austin: "Es un trazado exigente que combina secciones rápidas y fluidas con zonas que requieren una gran capacidad de tracción".

"Tras el Gran Premio de Singapur, nuestra unidad de potencia y el personal desplazado al circuito viajaron a HRC Sakura, en Japón, para analizar las tres últimas carreras y preparar una nueva serie de tres grandes premios consecutivos. Nuestras unidades de potencia han sido revisadas a fondo y están listas para Austin, donde nos esforzaremos al máximo con el paquete del que disponemos".

Realmente los logos de 500 carreras de Honda son muy pequeños, en el morro en un recuadro en blanco bajo el logo de Honda y también bajo la pegatina de Honda en la cubierta motor.

Logo conmemorativo de Honda500

Foto de: Honda

Además, los ingenieros de Honda Racing (HRC) llevarán un uniforme especial con el mismo logo en Austin, y Honda ha preparado una web para celebrar los 500 grandes premios, así como diversos artículos como llaveros, pegatinas y ropa.

"Desde nuestra primera participación en 1964, hemos acumulado numerosos retos y reveses, así como momentos de alegría, en el escenario más alto del mundo que es la F1, y me alegra que ahora podamos alcanzar un hito tan importante como las 500 carreras en total", dijo Koji Watanabe, presidente de Honda Racing.

"Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los aficionados de todo el mundo que han apoyado el desafío de Honda hasta ahora y nos han brindado su cálido aliento en todo momento, a todos los socios y pilotos con los que hemos luchado juntos, así como a Aston Martin, que ahora mismo sigue afrontando este reto como un solo equipo".

"Honda/HRC, con el peso y el orgullo de la historia grabados en la cifra de 500 carreras en el corazón, seguirá afrontando el desafío de la F1 para poder ofrecer sueños y emoción a todos".

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