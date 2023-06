La FIA no romperá sus reglas prohibiendo la entrada de equipos a la F1

La Federación Internacional de Automovilismo abrió un proceso de entrada para los equipos que quisieran unirse a la Fórmula 1 a principios de este 2023. Posteriormente, el organismo liderado por Ben Sulayem ha recibido varias solicitudes, pero las escuderías actuales de la parrilla siguen siendo reacias a que lleguen más rivales por miedo a perder ingresos económicos.

Además, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, declaró recientemente que cree que diez equipos son "más que suficientes". Pero el proceso continúa, y la FIA y la Fórmula 1 decidirán a finales de este mes de julio qué equipos serán aceptados. "Hay algunos equipos que quieren unirse", dijo Ben Sulayem a 'GrandPrix247'. Uno de ellos, por ejemplo, es Hitech, que confirmó a principios de esta semana que ha presentado una solicitud de entrada en el Gran Circo, apoyado por un nuevo inversor. Así, se suma a otras opciones muy potentes, como la de Andretti.

"Estamos contentos de que muestren interés. Estamos trabajando con la FOM y con Stefano Domenicali", añadió el presidente. Y es que, en caso de que no hubiera unión, tanto la F1 como la FIA podrían bloquear la entrada de un posible candidato, y el máximo dirigente de la Federación es consciente de que los miembros de la parrilla actual no quieren una expansión.

"Veo las preguntas que se hacen los equipos. Esto es realmente importante y en la FIA tenemos preocupaciones similares", añadió Ben Sulayem, aunque también comentó que es consciente de que la FIA no puede rechazar a los candidatos que cumplan las condiciones que se han establecido en el proceso.

"Cuando se trata de expresar intenciones, hay reglas y no podemos detener una solicitud sólo porque tenemos otras opciones. Tampoco podemos decir que no si cumplen todas las condiciones. Así que entiendo la preocupación de los demás, pero no podemos saltarnos las normas", confirmó el qatarí.

"Espero que entiendan nuestra postura al respecto. Por eso podemos avanzar juntos. Pero una cosa que no haré es romper las reglas", concluyó un Ben Sulayem que también mostró su alegría por la continuidad de Honda en la Fórmula 1 de la mano de Aston Martin desde 2026, algo que garantizará hasta seis motoristas en la máxima categoría del automovilismo.