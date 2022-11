Cargar el reproductor de audio

Sin embargo, la postura del organismo rector de la Fórmula 1 respecto a la última gran polémica del curso podría cambiar si un piloto se dirige a ellos pidiendo que investigue las cosas con más detalle.

La negativa de Max Verstappen ante las órdenes de equipo al final del pasado Gran Premio de Sao Paulo se debió a que el holandés todavía estaba molesto por un incidente no especificado de Sergio Pérez a principios de este mismo año.

Aunque el campeón del mundo se ha negado a dar detalles sobre el problema, todo apunta a que ese accidente de Checo que molestó tanto al bicampeón del mundo tuvo lugar durante la última tanda de la Q3 en Mónaco en el mes de mayo.

El accidente de Pérez en Portier provocó una bandera roja que significó el fin de la clasificación, lo que obviamente no permitió al resto de pilotos mejorar su primer intento de la sesión. Eso fue especialmente frustrante para Verstappen, que parecía tener ritmo para arrebatarle la pole position a Charles Leclerc en esa segunda vuelta antes de que el cronómetro llegase a cero.

Aunque el mexicano insiste en que su accidente fue real y se produjo por ir al límite, hay rumores que afirman lo contrario, ya que el holandés dejó caer que había sido algo que no estaba bien.

Incluso se cree que las nuevas sospechas en relación con el incidente podrían hacer que la FIA echara un vistazo tardío a la polémica para asegurarse de que no ocurrió nada malo, sobre todo a raíz de hacerse pública la telemetría del momento en el que el mexicano sufrió el incidente, que se ve muy diferente respecto a las vueltas anteriores.

No obstante, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que, sin ninguna queja formal, no había ninguna necesidad de que el organismo rector interviniera.

"No ha habido nadie que diga que quiere que lo investiguemos", explicó, en declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en el Gran Premio de Abu Dhabi.

"Pero si hay algo que investigar, estamos más que contentos de hacerlo. Una cosa digo, no soy tímido ni tengo miedo de dirigir o entrar a ver algo si hay un problema. No me voy a esconder", comentó. "Incluso levantaré la mano y diré [si] hay un problema con la FIA. De lo contrario, si no puedo hacerlo, nunca mejorará y nunca evolucionará. Eso os lo puedo garantizar".

Un accidente intencionado para bloquear la pista en la clasificación y no permitir al resto de pilotos completar sus vueltas, podría considerarse una infracción grave del reglamento.

El artículo 37.5 de la normativa deportiva de la Fórmula 1 dice: "Cualquier piloto que participe en cualquier sesión de entrenamientos y que, a juicio de los comisarios, se detenga innecesariamente en el circuito o impida innecesariamente el paso a otro competidor, estará sujeto a las sanciones mencionadas en el artículo 37.4".

Además, podría argumentarse que tener un accidente intencionado para sacar la bandera roja a mitad de una sesión podría considerarse antideportivo.

El artículo 12.2.1.c del Código Deportivo Internacional de la FIA establece que se producirá una infracción si hay "cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del deporte del motor en general".