Max Verstappen conquistó el campeonato del mundo de la F1 del presente curso nada más finalizar el Gran Premio de Japón, mientras que Red Bull hizo lo propio en el Gran Premio de Estados Unidos varias semanas después y, aunque parecía que todo estaba ya conseguido, en la estructura austriaca todavía queda un objetivo por alcanzar.

En el otro lado del garaje, Sergio Pérez está luchando con Charles Leclerc desde hace algunas citas por la segunda plaza del mundial de pilotos, lo que le daría el subcampeonato y un doblete a la escudería de las bebidas energéticas.

Debido a ello, en el pasado Gran Premio de Brasil, el equipo mandó un mensaje a Verstappen en la última vuelta de la carrera para que se dejase adelantar por su compañero, ya que estaban sexto y séptimo y esos puntos podían ser vitales para Checo.

Sin embargo, el piloto neerlandés se negó y no cedió su posición ante el mexicano alegando por radio que ya habían discutido eso con anterioridad y que se debía a una acción del mismo Sergio Pérez en el pasado. Rápidamente, se llegó a la conclusión de que lo que molestaba a Verstappen era el accidente del piloto de Guadalajara en la Q3 del GP de Mónaco.

En aquella ocasión, los dos Ferrari estaban colocados en las primeras posiciones, mientras que Pérez era tercero y Verstappen, que venía pintando los sectores de morado, era cuarto. En ese momento, Checo perdió el control de su coche antes de la entrada del túnel de forma extraña y evitó una posible pole del holandés, lo que molestó al actual campeón de Red Bull.

De vuelta al paddock en Abu Dhabi, el piloto mexicano negó rotundamente que hubiese buscado el accidente de la Q3 en el Gran Premio de Mónaco tal y como se especuló:

"Tenéis toda la información, podéis ver la vuelta. Casi me estrello en la curva 1, todos cometen errores en Mónaco en la clasificación. Y no se ve como si se hubiera hecho a propósito".

"Quiero decir, estoy buscando el tiempo de la vuelta en Mónaco. Puedes revisar todo el giro y ves que casi tengo un accidente en la curva 1, estaba dándolo todo, es la última tanda de la Q3. Y sí, simplemente se cometen errores, ya sabes".

"Y eso es todo. Puedes ver que en la curva 1 ya estaba jugando con el acelerador, porque era donde estaba perdiendo el tiempo de vuelta. Y ya casi lo pierdo ahí", añadió.

Tras hablarlo nada más ver la bandera a cuadros, el mexicano cree que todo está solucionado y que seguirán siendo el equipo unido que han sido hasta ahora, una de las principales claves de sus grandes éxitos tanto en 2021 como en 2022.

"Sí, creo que ambos somos adultos. Y podremos dejar esto atrás y miraremos hacia adelante".

"Hemos discutido lo que sucedió en Brasil internamente. Y hemos acordado que en beneficio del equipo, esto debe ser interno, lo que discutimos. No queremos dar pie a más especulaciones y seguimos adelante. Somos el mismo equipo que solíamos ser, unidos y fuertes. Y esa es la prioridad del equipo. Queremos dejar todo esto atrás y seguir adelante", explicó.

Checo Pérez también reconoció que no habían hablado sobre las órdenes de equipo antes de la cita del GP de Brasil y que estaba 100% convencido de que contará con la ayuda de su equipo y de Max Verstappen en la última ronda de la temporada para conseguir su objetivo.

"No, no lo hicimos. No discutimos ningún escenario en ese sentido. Sí, estoy bastante seguro de que puedo contar con él y con mi equipo", concluyó.

A falta de solo una carrera por disputar, Leclerc se encuentra en la segunda posición de pilotos con 290 puntos, los mismos que Pérez, pero está por delante gracias a haber logrado más victorias a lo largo de 2022, por lo que las cuentas son muy sencillas, el que termine por delante en Yas Marina terminará como subcampeón este curso en la Fórmula 1.