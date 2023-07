Alpine F1 cuantifica la mejora que dará su nuevo suelo en Spa

El Gran Premio de Hungría terminó en la primera curva tras un doble abandono que dejó un amargo sabor de boca en la escudería francesa, sobre todo teniendo en cuenta que la clasificación ya había malas sensaciones en comparación con las expectativas del equipo.

En la víspera de la cita de Hungaroring, de hecho, en Alpine había mucha confianza en en cuanto a que el trazado húngaro podría adaptarse bien a las características del A523, como ya había pasado en otros circuitos de velocidad media-baja, como por ejemplo Mónaco, donde consiguieron subir por primera y única vez al podio en lo que va de temporada.

Sin embargo, el equipo se llevó su segundo doble cero consecutivo, ya que en Silverstone ya habían abandonado sus dos pilotos por la rotura de una bomba suministrada por una empresa externa y el fallo de una suspensión tras un accidente.

"Antes he ido a boxes y les he dicho a todos los chicos y chicas que sigamos haciendo lo mismo que hasta ahora y nos centremos en las cosas que tenemos controladas. Los buenos resultados llegarán".

"No teníamos control sobre los dos abandonos de hoy, al igual que no teníamos control sobre los abandonos de Silverstone, uno de los cuales fue causado por el fallo de una bomba de un fabricante que hace bombas para helicópteros y aerolíneas, una empresa aeroespacial que rara vez tiene fallos. Pero falló. Así que no debemos preocuparnos por estas cosas, sino concentrarnos en lo que podemos controlar y hacer un buen trabajo".

Para volver a ser competitivos, Alpine llevará a Spa-Francorchamps un nuevo suelo que, según dijo Otmar Szafnauer, debería suponer una mejora de unas dos décimas de segundo por vuelta. La decisión introducir las novedades en un fin de semana con carrera al sprint se remonta a lo ya sucedido en Bakú, cuando el equipo llegó con un gran paquete de innovaciones técnicas. Sin embargo, hay cierta confianza, porque en las dos últimas temporadas la mayoría de las actualizaciones del equipo de Enstone han demostrado funcionar de inmediato.

"Traeremos el nuevo fondo porque mejora el rendimiento, son unas dos décimas de segundo por vuelta, así que lo llevaremos allí. Pero sí, tendremos poco tiempo para examinarlo y analizarlo, pero tenemos buenas herramientas para evaluarlo. Montaremos todos los sensores en la zona inferior para ver cuántos puntos de carga obtendremos", explicó el del equipo galo.

Antes del inicio de la temporada, Alpine se había fijado el cuarto puesto como objetivo mínimo, pero con el sorprendente paso adelante de Aston Martin a principios del curso, ese objetivo empezó a distanciarse cada vez más. Además, ahora se ha unido McLaren a esa pelea, lo que pone en serio riesgo incluso el quinto puesto para los franceses.

El cuarto puesto, según explicó Szafnauer, parece ahora casi imposible, pero el director del equipo quiso hacer hincapié en cómo cambian constantemente los rendimientos en la parrilla.

"En la clasificación no conseguimos sacar el máximo partido a los neumáticos y eso le pasó a mucha más gente en la parrilla. No sé qué le pasó a George Russell, pero uno salía 18º y el otro estaba en pole. He visto en el pasado que alguien conseguía hacer funcionar los neumáticos y otro no, y parecía que los Alfa Romeo eran muy rápidos aquí, mientras que en Silverstone éramos siete décimas por vuelta más rápidos sin mejoras, pero esta pista se adapta mejor a ellos".

"Así que también hay que fijarse en los neumáticos. Hay que fijarse en el coche y trabajar para ser el cuarto equipo más rápido, que es lo que nos hemos propuesto. Nos propusimos ser cuartos en el campeonato y creo que será difícil, o casi imposible", finalizó el de Alpine, sexto en constructores.

