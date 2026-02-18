Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Ferrari sorprende con una idea inédita en el escape del SF-26

Ferrari ha introducido una importante novedad aerodinámica que no podrá ser copiada a menos a corto plazo. ¡Curiosa idea!

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Ferrari SF-26, aletín delante del escape

Ferrari sorprendió al paddock al presentar al inicio de la segunda semana de test en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir una novedad aerodinámica inédita, que se mantuvo en secreto hasta que Charles Leclerc salió por la mañana de los boxes.

Delante del tubo de escape del SF-26 apareció un pequeño alerón, que llamó inmediatamente la atención de los demás equipos. Una posición inédita, teniendo en cuenta lo visto hasta ahora en los monoplazas de 2026, fruto de una brillante interpretación del reglamento técnico.

Los técnicos pueden colocar un dispositivo aerodinámico en esa zona del coche siempre que no supere los 60 milímetros de distancia del semieje. Normalmente, dicha restricción no permite superar el extremo del escape, pero los ingenieros de Maranello han logrado sortear el problema desplazando el diferencial a la posición más retrasada posible, aprovechando el espacio bajo la estructura deformable.

En general, toda la zona afectada se ha diseñado desde el principio pensando en la introducción de esta novedad, denominada FTM en el box de la Scuderia.

Te lo contamos aquí:
Ferrari SF-26: è comparsa un profilo davanti allo scarico

Ferrari SF-26: ha aparecido un perfil delante del escape

Las ventajas de esa solución también se derivan del uso particular de las unidades de potencia 2026. La necesidad de recargar la batería ha obligado a los fabricantes de motores a utilizar la unidad endotérmica también como generador de energía eléctrica, de ahí la necesidad de mantener el V6 siempre a un número elevado de revoluciones y, por consiguiente, con una combustión constante que produce gases de escape incluso en las curvas que se recorren a velocidad media y baja.

Si la solución confirma las ventajas esperadas, la competencia no podrá copiar una solución similar sin tener que rediseñar la parte trasera del monoplaza. Una pequeña ventaja que Ferrari se ha reservado, decidiendo mostrar la solución solo en la última prueba antes del inicio de la temporada.

