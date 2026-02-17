El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!

La noticia no se ha hecho oficial, pero lleva días circulando por el paddock de la Fórmula 1. Mercedes habría superado la verificación de la relación de compresión de 16:1 de su motor para 2026, incluso en caliente, a alta temperatura.

La FIA se habría presentado en Brixworth, sede de Mercedes AMG High Performance Powertrains, donde se diseñan y fabrican las unidades de potencia que equipan a cuatro equipos de la parrilla.

Además de la escudería oficial, también utilizan el mismo motor los equipos clientes McLaren, Williams y Alpine, que esperan con impaciencia saber si dispondrán de una unidad que podría dominar esta temporada en el momento en que se confirme su legalidad.

Ya no es ningún secreto que cada cilindro tiene en la culata una segunda microcámara (de no más de 2 centímetros cúbicos) que se llena a temperatura ambiente, asegurando una relación de compresión de 16:1, mientras que en caliente se 'desactiva' gracias a la notable presión que se genera en la cámara de combustión y que ocluye el minúsculo orificio de conexión.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Honda, Ferrari, Audi y Red Bull Powertrains se han quejado a la Federación Internacional, alegando que el motor Mercedes no cumple con las normas, ya que en el reglamento de la F1 también se establece que todos los propulsores deben respetar las restricciones en todo momento durante la competición.

Hywel Thomas, responsable de HPP, recibió a los comisarios técnicos de la FIA la semana pasada para realizar una verificación del motor en caliente. Al final del procedimiento, la unidad de 6 cilindros de Mercedes-AMG F1 M17 E Performance habría resultado estar dentro de las tolerancias permitidas de la relación de compresión de 16:1. Por lo tanto, el caso debería haberse resuelto, apaciguando la polémica, mientras que, en cambio, siguen existiendo fuertes dudas.

¿Qué se entiende por verificación en caliente? ¿La temperatura normal de funcionamiento de un motor endotérmico de F1? Y aquí volvemos a un campo controvertido y discutible. Según los rumores, el motor de los de Brackley se habría puesto en marcha y se habría llevado a 115 grados, pero para proceder al desmontaje y la verificación habría que esperar a que la temperatura bajara a alrededor de 75 ºC. En esta configuración en caliente, la unidad habría cumplido con la normativa.

La FIA, tras dar luz verde a la solución de Mercedes (los técnicos de Brixworth procedieron a la producción de las culatas con la segunda microcámara solo después de haber recibido el visto bueno del director de unidades de potencia de la Federación, Vincent Pereme), dio un segundo aval de legalidad, mientras que los rivales consideran que la temperatura a la que se realizaron los controles no se ajusta al uso real del motor en pista.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Este miércoles, se debatirá el tema en la Comisión de F1, que se reunirá en Bahréin: Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, ya ha declarado que la escudería italiana no presentará ninguna reclamación contra Mercedes en Australia. ¿Y los demás constructores? Liberty Media, promotora del campeonato, no quiere iniciar una nueva era de la F1 con reclamaciones, protestas y abogados.

¿Se podrá llegar a un acuerdo? Mercedes, sintiéndose en su derecho, podría aceptar introducir un sensor en la culata que controle en tiempo real la relación de compresión en caliente. La FIA podría conceder 6 grandes premios para dar tiempo a la casa alemana a adaptar la culata.

Mañana sabremos qué camino se tomará, porque si en la reunión de los fabricantes de motores (ADUO) hubo una mayoría cualificada en contra de Mercedes, en la Comisión de F1 también votan los equipos y, por lo tanto, cambiarán las relaciones de fuerza...