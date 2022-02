Ferrari presenta el F1-75, el coche de Sainz y Leclerc para 2022

Cargar el reproductor de audio

El nuevo Ferrari ha visto la luz, o al menos la decoración del coche de Carlos Sainz y Charles Leclerc para la temporada 2022 de Fórmula 1, el F1-75.

El nuevo coche se llama F1-75 en referencia al 75 aniversario de la primera vez que, en marzo de 1947, Enzo Ferrari arrancó el motor de un coche salido de Maranello, el 125 S. Este monoplaza será el número 86 de la historia de Ferrari en Fórmula 1.

Un día antes de la presentación, Ferrari había subido un vídeo con la reacción de Leclerc y Sainz al ver por primera vez el coche, y esa cara de ilusión es la misma que se generó en el rostro de miles de fans cuando el F1-75 se filtró el miércoles y corrió como la pólvora por las redes sociales.

Ahora que se ha comprobado que el coche filtrado era real, se confirma una mayor presencia del color negro, que además de servir de fondo para el logo con el nombre del monoplaza y para el dorsal de cada piloto, predomina en el alerón delantero y trasero.

Ferrari F1-75 1 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-75 2 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-75 3 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-75 4 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-75 5 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-75 6 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-75 7 / 8 Foto de: Ferrari Ferrari F1-15 8 / 8

Negro también es, aunque en eso decepcionan a la mayor parte de la afición, el Halo, y en los pontones se aprecian ciertas "branquias" similares a las que vimos en el Aston Martin AMR22.

Del nuevo Ferrari sobre todo destaca un radical diseño de morro y alerón delantero. Además, en la gran intriga que rodea a los coches de 2022, respecto a las suspensiones, los del Cavallino han decidido el sistema push-rod (varillas de tracción) para la delantera y el pull-rod (varias de empuje) para la trasera.

Tras la salida de su principal patrocinador Philip Morris y su marca Mission Winnow, que apareció en el coche del año pasado, en el nuevo coche se reparten los espacios más grandes entre el Banco Santander (cuyo logo está en el alerón delantero), RayBan, Ceva o Shell. Aunque la más destacada es la pegatina de Velas, el nuevo socio de criptomonedas (sí, otro más) de los italianos.

Con este coche Ferrari espera dar un paso más hacia el frente de la parrilla. En 2021 consiguieron la tercera plaza del mundial de constructores detrás de Mercedes y Red Bull tras haber sido sextos en 2020 (su peor año en 40 temporadas), pero no consiguieron ningún triunfo.

De hecho, no ganan desde Singapur 2019, y no se proclaman campeones por equipos desde 2008 y de pilotos desde 2007. Con Carlos Sainz y Charles Leclerc, ambos presentes en el acto del nuevo F1-75 junto al director Mattia Binotto y enfundados en los novedosos monos, esperan romper esa larga sequía y al menos, con las nuevas reglas, luchar por el título, algo que no consiguen realmente desde 2018.

Mira los demás: Todos los coches de Ferrari en la historia de la Fórmula 1

Vuelve a ver la presentación del Ferrari F1-75, el coche de Sainz y Leclerc para la F1 2022