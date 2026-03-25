Ferrari señala Suzuka como clave antes de evolucionar el SF-26

Segunda fuerza consolidada, pero obviamente no es suficiente. Ferrari se prepara para afrontar la tercera cita de la temporada 2026 de Fórmula 1 con un objetivo claro: extraer el máximo del paquete actual y continuar con la recopilación de datos para llegar al mes de abril, que podría resultar decisivo para el devenir de este campeonato.

El parón forzado que llegará tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí dará tiempo a todos los equipos para trabajar en los puntos débiles de sus respectivos monoplazas, pero también para reforzar los fuertes, cuando y donde sea posible.

Mientras tanto, como se ha dicho, llega Japón. Suzuka es uno de los circuitos que han hecho historia en la Fórmula 1 y podría resultar especialmente exigente para los monoplazas de 2026 en términos de despliegue y recuperación de energía, sin olvidar la importante gestión de los neumáticos, un factor que nunca debe pasarse por alto.

Por eso, Ferrari apunta a maximizar todo lo aprendido hasta ahora del SF-26. Lo importante es juntar todas las piezas en los momentos oportunos del fin de semana, de modo que se pueda aprovechar al máximo todo lo disponible y llegar al parón en una buena posición, también teniendo en cuenta a Mercedes, que, por lo visto entre Albert Park y Shanghai, debería seguir siendo la referencia con margen sobre los demás.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"El Gran Premio de China ha sido otra experiencia útil para nosotros. Hemos confirmado algunos de los aspectos positivos que habíamos visto en Melbourne, especialmente en condiciones de carrera, pero al mismo tiempo hemos constatado que todavía hay áreas en las que debemos mejorar. El nivel general de competitividad es muy alto y pequeños detalles pueden tener un gran impacto en el resultado", declaró Frédéric Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, en la víspera del fin de semana de Suzuka.

"Suzuka es un circuito muy exigente y representa otra oportunidad importante para comprender mejor el SF-26 y seguir progresando. Debemos mantenernos centrados en nosotros mismos, trabajar en el conjunto del paquete y asegurarnos de juntar todo durante el fin de semana".

"Después de esta carrera también tendremos un mes en Maranello, que será importante para analizar los datos recogidos en las tres primeras carreras y seguir desarrollando el SF-26 en la dirección correcta", concluyó el dirigente francés.