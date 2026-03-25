Alonso llegará más tarde a Japón por "razones personales familiares"

Parece que llegan buenas noticias para Fernando Alonso, ya que Aston Martin ha comunicado que "llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos familiares", y no estará presente en el día de prensa, el jueves, del GP de Japón.

Aston Martin también aclara que "todo está en orden" y que Alonso "estará en el circuito a tiempo para el viernes". Aun así, iba a ausentarse en la FP1, donde Aston Martin cumplirá con la primera de sus obligaciones de alinear a un novato, y subirá al AMR26 del asturiano a Jak Crawford.

Por tanto, la agenda de Alonso solo cambia en cuanto al jueves, y podrá disputar sin problemas la FP2 del viernes por la tarde (a las 07:00h de la mañana en España) para preparar bien la clasificación del sábado y sobre todo la carrera del domingo, la tercera ronda del curso.

Desde hace meses, aunque la pareja no lo ha hecho oficial, se habla del embarazo de la pareja de Alonso, la periodista Melissa Jiménez, y este retraso en la llegada del piloto podría estar relacionado con el posible nacimiento de su hijo.

Durante los últimos meses, Alonso ha respondido en varias ocasiones sobre su futura paternidad, y en una entrevista con 'Jugones', de La Sexta, habló sobre las dos posibilidades que tiene un piloto cuando es padre. "Bueno, veremos. Puede haber las dos teorías, ¿no? Puedes perder algo [de tiempo] porque tienes en casa esperándote algo importante, pero también puede pasar al contrario, que es lo que me pasa a mi. Cuando lo pienso, quiero ir medio segundo más rápido para que alguien se sienta orgulloso en casa".

Además, en la pretemporada, en los test de Bahrein, cuando por fin se encontraron todos los pilotos, primero Checo Pérez admiró cómo Alonso se mantiene 'cada año más joven', y luego Franco Colapinto le preguntó si era 'nene o nena'. En el clip que circula en redes sociales, parece que Alonso responde "niño"...

Por tanto, y sin confirmación, Alonso ya habría entrado, o estaría a punto de hacerlo, en la lista de los únicos tres pilotos de la parrilla de la F1 2026 que tienen hijos: Nico Hulkenberg tiene una hija, Sergio Pérez dos hijas y dos hijos, y Max Verstappen una hija.