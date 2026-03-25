El alerón de cierre bifásico de Mercedes causa polémica y la FIA investiga

El asunto de la relación de compresión aún no se ha zanjado y Mercedes vuelve a estar en el punto de mira. Si bien el asunto relativo al motor de combustión interna parece destinado a cerrarse el 1 de junio sin grandes sobresaltos, se está abriendo un segundo frente de debate en torno al monoplaza plateado.

Esta vez, los focos no se han centrado en la unidad de potencia AMG M17 E Performance, sino en la aerodinámica del alerón delantero del W17. Tras el GP de China, según el reglamento, se habría invitado a los equipos a hacer públicos los diseños de sus soluciones y, al igual que las demás escuderías, la FIA también ha podido examinar los conceptos desarrollados en los nuevos monoplazas.

Al parecer, Mercedes está bajo la lupa de la Federación Internacional por el alerón delantero móvil que tendría un funcionamiento definido como 'bifásico': el movimiento de cierre del alerón, de hecho, se produciría en dos momentos: el primero cumpliría el tiempo de 400 milisegundos establecido por la normativa, para responder a la lectura del sensor previsto en el control de la aerodinámica móvil, mientras que el segundo comando que llevaría los perfiles al cierre efectivo, prolongaría el tiempo de apriete de otros 450 milisegundos.

Basta con echar un vistazo a las redes sociales para encontrar fragmentos de vídeo que muestran la activación del Mercedes y el relativo funcionamiento del alerón 'bifásico', lo que hace presagiar una posible irregularidad sobre la que la FIA deberá pronunciarse. La solución debería limitar el efecto de la repentina transferencia de carga hacia la parte delantera justo antes de iniciar la frenada, en beneficio de un mejor equilibrio del coche en una fase delicada como la entrada en curva.

El alerón delantero con diseño especial del Mercedes W17 para Suzuka Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Un medio italiano (Autoracer.it) quiere dejar claro que fue el primero en atribuir a Ferrari la solicitud de aclaración reglamentaria al órgano rector, mientras que la Scuderia lo ha desmentido. Según la información de que dispone Motorsport.com, la denuncia habría partido de otro equipo del Gran Circo que, por ahora, ha permanecido en el anonimato, aunque sabremos más en Suzuka.

Ahora tiene la palabra al equipo técnico dirigido por Nikolas Tombazis. Este fin de semana, en el GP de Japón, de hecho, deberá resolver este asunto para que no surjan más polémicas...