Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El alerón de cierre bifásico de Mercedes causa polémica y la FIA investiga

Fórmula 1
GP de Japón
El alerón de cierre bifásico de Mercedes causa polémica y la FIA investiga

Alonso llegará más tarde a Japón por "razones personales familiares"

Fórmula 1
GP de Japón
Alonso llegará más tarde a Japón por "razones personales familiares"

La firma del 'Pacto de la Concordia' de MotoGP se acelera

MotoGP
GP de Brasil
La firma del 'Pacto de la Concordia' de MotoGP se acelera

Marko opina de la nueva F1 2026: "Vive del espectáculo de Ferrari en las salidas"

Fórmula 1
GP de Japón
Marko opina de la nueva F1 2026: "Vive del espectáculo de Ferrari en las salidas"

10 datos del debut de Ayrton Senna en Fórmula 1

Fórmula 1
GP de Brasil
10 datos del debut de Ayrton Senna en Fórmula 1

Así llega el Mundial de F1 a Japón: puntos y posiciones

Fórmula 1
GP de Japón
Así llega el Mundial de F1 a Japón: puntos y posiciones

Mercedes-Maybach Clase S (2026): lujo más allá de la Clase S

Coches
Mercedes-Maybach Clase S (2026): lujo más allá de la Clase S

El día que Senna, Brundle y Bellof debutaron en F1

Fórmula 1
GP de Brasil
El día que Senna, Brundle y Bellof debutaron en F1
Noticias
Fórmula 1 GP de Japón

El alerón de cierre bifásico de Mercedes causa polémica y la FIA investiga

Tras el GP de China, los equipos entregaron a la FIA los planos de sus soluciones: al parecer, un equipo habría solicitado una aclaración sobre los alerones del Mercedes W17.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
George Russell, Mercedes

El asunto de la relación de compresión aún no se ha zanjado y Mercedes vuelve a estar en el punto de mira. Si bien el asunto relativo al motor de combustión interna parece destinado a cerrarse el 1 de junio sin grandes sobresaltos, se está abriendo un segundo frente de debate en torno al monoplaza plateado. 

Esta vez, los focos no se han centrado en la unidad de potencia AMG M17 E Performance, sino en la aerodinámica del alerón delantero del W17. Tras el GP de China, según el reglamento, se habría invitado a los equipos a hacer públicos los diseños de sus soluciones y, al igual que las demás escuderías, la FIA también ha podido examinar los conceptos desarrollados en los nuevos monoplazas. 

Al parecer, Mercedes está bajo la lupa de la Federación Internacional por el alerón delantero móvil que tendría un funcionamiento definido como 'bifásico': el movimiento de cierre del alerón, de hecho, se produciría en dos momentos: el primero cumpliría el tiempo de 400 milisegundos establecido por la normativa, para responder a la lectura del sensor previsto en el control de la aerodinámica móvil, mientras que el segundo comando que llevaría los perfiles al cierre efectivo, prolongaría el tiempo de apriete de otros 450 milisegundos. 

Basta con echar un vistazo a las redes sociales para encontrar fragmentos de vídeo que muestran la activación del Mercedes y el relativo funcionamiento del alerón 'bifásico', lo que hace presagiar una posible irregularidad sobre la que la FIA deberá pronunciarse. La solución debería limitar el efecto de la repentina transferencia de carga hacia la parte delantera justo antes de iniciar la frenada, en beneficio de un mejor equilibrio del coche en una fase delicada como la entrada en curva. 

L'ala anteriore in livrea speciale della Mercedes W17 per Suzuka

El alerón delantero con diseño especial del Mercedes W17 para Suzuka

Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Un medio italiano (Autoracer.it) quiere dejar claro que fue el primero en atribuir a Ferrari la solicitud de aclaración reglamentaria al órgano rector, mientras que la Scuderia lo ha desmentido. Según la información de que dispone Motorsport.com, la denuncia habría partido de otro equipo del Gran Circo que, por ahora, ha permanecido en el anonimato, aunque sabremos más en Suzuka.  

Ahora tiene la palabra al equipo técnico dirigido por Nikolas Tombazis. Este fin de semana, en el GP de Japón, de hecho, deberá resolver este asunto para que no surjan más polémicas... 

Lee también:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso llegará más tarde a Japón por "razones personales familiares"

Mejores comentarios

Más de
Franco Nugnes

¿Quién cambió el reglamento de la compresión meses antes del Mundial de F1 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
¿Quién cambió el reglamento de la compresión meses antes del Mundial de F1 2026?

Ferrari lleva al extremo la gestión de la energía: en Japón cambia la estrategia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Ferrari lleva al extremo la gestión de la energía: en Japón cambia la estrategia

Imola rechaza aprovechar la guerra para volver al calendario de F1 en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Imola rechaza aprovechar la guerra para volver al calendario de F1 en 2026
Más de
George Russell

Así llega el Mundial de F1 a Japón: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Así llega el Mundial de F1 a Japón: puntos y posiciones

Horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo verlo: ¡último antes del gran parón!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Horarios del GP de Japón de F1 2026 y cómo verlo: ¡último antes del gran parón!

Antonelli detecta su debilidad en la F1 2026: ¿dónde Russell marca la diferencia?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli detecta su debilidad en la F1 2026: ¿dónde Russell marca la diferencia?
Más de
Mercedes

Mercedes sorprende con un lobo en Suzuka: así es su nueva decoración

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Mercedes sorprende con un lobo en Suzuka: así es su nueva decoración

Cómo Toto Wolff se convirtió en el multimillonario jefe del equipo Mercedes de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Cómo Toto Wolff se convirtió en el multimillonario jefe del equipo Mercedes de F1

Antonelli no se conforma: su plan tras lograr su primera victoria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Antonelli no se conforma: su plan tras lograr su primera victoria

Últimas noticias

El alerón de cierre bifásico de Mercedes causa polémica y la FIA investiga

Fórmula 1
GP de Japón
El alerón de cierre bifásico de Mercedes causa polémica y la FIA investiga

Alonso llegará más tarde a Japón por "razones personales familiares"

Fórmula 1
GP de Japón
Alonso llegará más tarde a Japón por "razones personales familiares"

La firma del 'Pacto de la Concordia' de MotoGP se acelera

MotoGP
GP de Brasil
La firma del 'Pacto de la Concordia' de MotoGP se acelera

Marko opina de la nueva F1 2026: "Vive del espectáculo de Ferrari en las salidas"

Fórmula 1
GP de Japón
Marko opina de la nueva F1 2026: "Vive del espectáculo de Ferrari en las salidas"