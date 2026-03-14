En Ferrari están satisfechos: "Hoy estamos a 4 décimas, vamos por el buen camino"
Vasseur se ha mostrado satisfecho con la clasificación de Ferrari en el GP de China 2026 de la F1, después de ver cómo están recortando décimas a los Mercedes.
También en China, Ferrari se está confirmando como la segunda fuerza en este inicio de 2026, pero la noticia está ahí: los SF-26 se están acercando a los Mercedes, recortando décimas, pero es evidente que el dominio de la unidad de potencia y, en general, del paquete de Maranello está acercando a Lewis Hamilton y Charles Leclerc a sus rivales.
En la clasificación de Shanghái, los SF-26 lograron el tercer y cuarto mejor tiempo tras una sesión bastante limpia, sin grandes errores en el momento oportuno. A diferencia de Albert Park, en China los Ferrari pudieron ser más precisos y sentirse más a gusto, a pesar de contar con dos sesiones menos de entrenamientos libres.
No es casualidad que la diferencia con respecto a los W17 de Andrea Kimi Antonelli y George Russell sea de poco más de tres décimas. Frédéric Vasseur, en declaraciones a Sky Sport Italia al término de los entrenamientos, prefirió ser cauteloso. Pero que Ferrari se está acercando es un hecho tangible.
"Es difícil sacar conclusiones estadísticas con solo dos carreras, pero es cierto que en Melbourne estábamos a 8 décimas de Mercedes, ayer a 6 y hoy estamos a unas 4 décimas".
"Significa que vamos por el buen camino, pero ellos siguen siendo un poco más rápidos que nosotros en las rectas, así que debemos seguir esforzándonos en esta dirección. Hemos conseguido luchar durante dos vueltas en la carrera al sprint; mañana intentaremos hacer algo más", añadió.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images
En cuanto a la carrera, por su parte, Vasseur parece más optimista que en Melbourne: "Los neumáticos parecen estar al límite aquí, pero mañana tendremos un juego de medios y duros que podremos aprovechar. Deberíamos ir un poco mejor, porque conocemos mejor el circuito".
El punto fuerte más evidente de Ferrari es la salida, un arranque fulgurante que también en la carrera al sprint les ha permitido a Leclerc y Hamilton recuperar varias posiciones. Mañana, el equipo de Maranello intentará aprovechar esta característica, quizá precisamente para adelantar a los Mercedes en la salida y ponerse en cabeza desde el principio.
"Por ahora hemos salido bien en carrera. Y es cierto que es uno de nuestros puntos fuertes, pero los demás también mejorarán. Nosotros mejoramos en la clasificación, ellos mejorarán en la salida. No esperamos ganar dos o tres posiciones en cada salida durante toda la temporada. Pero mañana deberíamos empezar bien".
Los dos Ferrari saldrán desde la segunda fila. Esto significa que Hamilton y Leclerc tendrán que tener cuidado de no estorbarse demasiado. El objetivo, de hecho, debe ser adelantar a los Mercedes y no pelearse entre ellos.
"Siempre hay que gestionar estas situaciones cuando dos monoplazas del mismo equipo salen uno al lado del otro. Creo que es lo mismo para todos. Quizá no ocurra cuando tienes un coche delante y otro detrás. Pero en nuestro caso deben comportarse y ellos son profesionales; creo que es positivo para nosotros tener a dos grandes pilotos que se empujan mutuamente", concluyó.
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