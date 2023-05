Ferrari F1 corrió "riesgos para aspirar al podio" sin éxito

Las expectativas de Ferrari para el Gran Premio de Mónaco eran claramente diferentes al resultado final, los italianos soñaban con aspirar a la pole y a la victoria, pero en lugar de eso, el equipo salió de Montecarlo con un sexto y octavo puesto que claramente no pueden dejarles satisfechos.

Consciente de que el Alpine de Esteban Ocon había intentado mantener el grupo unido al principio de la carrera para evitar que alguno de sus rivales hiciera una parada en boxes temprana en busca de arrebatarle el podio, Sainz intentó adelantar en la pista, pero no pudo, toque incluido.

En un intento por ganar la posición con la estrategia, en varias ocasiones intentaron marcarse un farol fingiendo que Sainz iba a entrar a boxes, pero Alpine no cayó y esperaron a que los demás hicieran el primer movimiento. Finalmente, la parada de Lewis Hamilton cambió el juego y, empezando por el propio Ocon, el resto empezó a hacer lo propio.

Sainz no paró al momento, sino que se quedó fuera una vuelta más que el galo con la esperanza de hacer un overcut. Sin embargo, al tener que defenderse de la parada de Hamilton, en Ferrari se vieron obligados a meter en boxes al español, lo que provocó el enfado del madrileño.

"Es difícil hacerse una idea clara. Ha sido una carrera un poco caótica, pero en el primer stint creo que el ritmo era bueno. Carlos intentó atacar un par de veces a Ocon, pero se quedó atascado, mientras que Alonso y Verstappen se estaban alejando", explicó Frederic Vasseur tras la carrera.

Sobre si hubo una oportunidad de alargar la parada de Charles Leclerc, quizás esperando un Safety Car o la llegada de la lluvia, esta fue la respuesta del director de los de Maranello: "Tuvimos que cubrir a los demás en la pista para no perder la posición. Siempre es fácil hablar después de la carrera y decir que podíamos alargar el neumático hasta que empezara a llover, pero en ese momento aún no lo sabíamos, no queríamos perder la posición".

"Lo mismo pasó con Carlos cuando preguntó por qué no alargábamos la parada, pero había riesgo de perder la posición con Hamilton. Y en una pista como Mónaco, aunque tengas mejores neumáticos, si estás detrás te quedas atrás".

Cuando llegó la lluvia, Ferrari intentó tomar una decisión diferente a las de sus rivales. Mientras que Ocon regresó a boxes, los dos pilotos del Cavallino se quedaron fuera una vuelta más, una decisión que claramente no dio sus frutos, ya que Sainz hizo un trompo y casi perdió cuatro puestos.

"Estábamos atascados sin posibilidad de adelantar, entonces cuando llegó la lluvia arriesgamos. Éramos quinto y sexto y podíamos ser séptimos o terceros, así que nos arriesgamos".

"Las condiciones eran muy difíciles de gestionar, porque las previsiones meteorológicas no parecían tan malas. No podemos culpar [a Sainz], hubo un par de incidentes más, incluso Russell se salió", concluyó el director de los italianos, que siguen sin encontrar el camino correcto en este 2023.

