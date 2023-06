24H Le Mans: el centenario cumple el destino de Ferrari; Albert Costa, gloria en LMP2

Le Mans.- El circuito de La Sarthe esta vez no guardó un último giro de guión, y Ferrari se llevó unas 24 Horas de Le Mans, las del centenario desde la primera edición, que parecían pertenecerle. Un canto romántico a la vieja historia del Cavallino en esta mítica prueba, que fue uniendo todas las piezas hasta confirmar su regreso a la categoría máxima del WEC y Le Mans en el año clave para bordar con letras doradas, una vez más y 50 años después, su nombre en el palmarés de la carrera más icónica del automovilismo.

Con un lleno hasta la bandera y una expectación mayor que nunca, las 24 Horas de Le Mans del centenario no defraudaron, y no dejaron indiferente a nadie con un día completo de acción, incidentes y emoción hasta casi el final.

Desde el Balance de Rendimiento en la semana previa que lastró al Toyota, hasta las nuevas reglas de Safety Car (incluso hay quien puede alegar la de los calentadores de neumáticos, que volvieron para esta carrera), todo parecía encaminado a frenar a Toyota Racing, ganador de las últimas cinco ediciones, y el plan funcionó. Finalmente, el Ferrari #51 de Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi y James Calado se llevó el triunfo, aunque Toyota puso de su parte con una cuestionable decisión.

En las primeras horas de la noche, cada uno de los dos equipos más destacados de Hypercar, perdió uno de sus coches. Primero fue el #7, que sufrió un desafortunado accidente durante la novena hora y acabó abandonando. La lucha se igualó cuando el #50 que Miguel Molina comparte con Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen también fue azotado por la mala fortuna, lo que dejó la batalla en un cara a cara donde se vio pronto que Ferrari tenía mano ganadora.

La mañana empezó con Ferrari abriendo distancia, aunque un amago de drama durante un pitstop en el que el coche no arrancaba puso de nuevo a Toyota al frente. Sin embargo, Pier Guidi no tuvo problemas en adelantar a Buemi con un coche más rápido en la recta, y Ferrari parecía favorito a ganar incluso cómodamente. Pero nunca es fácil imponerse en Le Mans, y Toyota no se rindió, manteniéndose muy cerca de cara a las últimas horas.

De hecho, cuando se acercaba la hora 22, Hartley estaba bordando sus vueltas, recortando la distancia que tenía Giovinazzi, lo que daba esperanzas a Toyota. Pero, en una decisión que pocos entendieron, el equipo japonés bajó al neozelandés y metió a su piloto más inexperto, a Ryo Hirakawa, con dos horas por delante. Esa es la tradición de Toyota, poner a un piloto nipón al final, pero pareció precipitado, y nada más salir a pista ya perdió mucho tiempo con Giovinazzi. Lo peor aún estaba por llegar, y muy poco después, Hirakawa perdió el control del Toyota #8 en Arnage y acabó contra las barreras, dañando la parte trasera de su coche y perdiendo definitivamente la carrera.

Aunque tardó, reanudó la marcha y tras el paso por boxes para arreglar la parte trasera, mantuvo la segunda posición.

Tras los dos gigantes, Cadillac Racing copó las siguientes posiciones, y el #2 de Earl Bamber, Alex Lynn y Richard Westbrook le ganó el duelo al #3 por el podio para terminar tercero. El equipo americano se impuso bien al Porsche Penske, donde el #5 de Dane Cameron, Michael Christensen y Frederic Makowiecki iba camino de acabar undécimo.

Así, el Ferrari #80 que se había recuperado del varapalo de la noche, terminó quinto. Tras él, aprovechando la locura de carrera, acabaron sexto y séptimo los Glickenhaus, con el #708 por delante del #709.

Peugeot fue la gran sorpresa de la carrera de Le Mans 2023, e incluso llegaron a liderar en determinados momentos. Pero errores de pilotos y una cita que al final también se le hizo larga al coche les dejó lejos de los primeros, con el #93 de Paul di Resta, Mikkel Jensen y Jean-Eric Vergne finalmente solo octavo.

Resultado final de las 24 Horas de Le Mans 2023 en LMP2: Albert Costa logra la victoria

Contra todo pronóstico, pero con una carrera brillante, especialmente del piloto español Albert Costa, el Oreca-Gibson 07 #34 del equipo Inter Europol Competition que comparten también Jakub Smiechowski y Fabio Scherer, se llevó un triunfo a lo grande en la segunda clase de Le Mans.

No fue nada sencillo, y es que el #41 del Team WRT de Rui Andrade, Robert Kubica y Louis Deletraz presionó en las últimas dos horas, sobre todo tras bajarse Albert Costa del coche y dejarlo en manos de un Fabio Scherer que iba literalmente cojo después de que un coche le pasase por encima del pie.

Pero Scherer aguantó y el coche amarillo y verde vio en primer lugar la bandera a cuadros, logrando contribuir a la victoria española en LMP2. El podio lo completó el Duqueine Team con su coche #30, el de Neel Jani, René Binder y Nicolás Pino.



Resultado final de las 24 Horas de Le Mans 2023 en GTE Am: Corvette se impone con el #33 de Nicky Catsburg, Ben Keating y Nicolás Varrone

Corvette Racing se llevó la última victoria de estos coches GTE en Le Mans, antes de que lleguen los GT3 en 2024. Fue un resultado que parecía poco probable al principio de la carrera cuando el C8.R entró en el garaje 10 minutos para reemplazar un amortiguador delantero y perdió dos vueltas.

Sin embargo, una carrera sin más problemas a partir de entonces combinada con el buen ritmo de Nicky Catsburg, Nico Varrone y Ben Keating les permitió recuperar el terreno perdido y volvió a la vuelta del líder en la hora 16.

A falta de tres horas para el final, el Corvette se colocó en cabeza a expensas del Porsche 911 RSR-19 de Iron Dames con pilotos exclusivamente femeninas: Rahel Frey, Michelle Gatting y Sarah Bovy.

Frey perdió otra posición en favor del ORT por TF Sport Aston Martin Vantage, que había perdido terreno en la noche por un pinchazo y una penalización.

Al cruzar la bandera a cuadros, el #33 de Al Harthy, Michael Dinan y Charlie Eastwood terminó dos minutos detrás del Corvette, con el Porsche GR Racing subiendo al último lugar del podio en las últimas vueltas de la carrera.

Hubo drama tardío para el AO Racing - Project 1 Porsche con un diseño especial de dinosaurio, que había estado en la lucha por el podio, pero se vio obligado a entrar al garaje debido a un problema con la parte trasera derecha.

Un total de 39 coches de los 62 que empezaron la carrera lograron cruzar la bandera a cuadros, es decir, la cifra más baja desde la carrera de 2015.

Resultados de la carrera de las 24 Horas de Le Mans 2023

