La nueva pieza en el Halo con la que Ferrari sorprendió en China

Era inevitable: toda la atención del paddock del Circuito Internacional de Shanghai estaba hoy concentrada en Ferrari, que ha montado en ambos SF-26 el alerón trasero "Macarena" (nombrada así por el propio Fred Vasseur), que tan famasa se hizo en los test de pretemporada. La Scuderia decidió enviar a China en el último momento tres versiones de la solución con los flaps abatibles, pero el coche rojo no solo contaba con esa novedad.

En el monoplaza de Charles Leclerc, durante las pruebas de paradas en boxes que se realizaron en el pit lane ya el jueves tras el media day, se pudo observar la aparición de una pequeña modificación en el elemento frontal del Halo.

Justo por encima de la microcámara de Marelli que desde hace algunos años está instalada para grabar en imágenes HD el habitáculo de cada monoplaza —con el objetivo de disponer de imágenes en caso de accidente—, la Scuderia ha introducido un pequeño perfil metálico que sirve para limpiar los flujos generados por el pilar central del Halo, tratando de orientar hacia arriba el aire del cockpit antes de que impacte en el casco del piloto.

Ferrari sigue demostrando una gran actividad en el desarrollo aerodinámico, mostrando un estudio muy detallado del SF-26 realizado en el túnel de viento, lo que demuestra la voluntad de evolucionar el coche carrera a carrera con un trabajo continuo, convencidos de que este año la batalla se decidirá en la capacidad de actuar más rápido que la competencia.

De momento, en Australia se vio como en cuanto a la unidad de potencia parece que lols italianos están un paso por detrás de Mercedes, pero como ya avisó hasta Lando Norris, el SF-26 parece uno de los mejores coches en cuanto a chasis.

Eso sí, en China solo tienen una única sesión de entrenamientos libres para probar y estudiar todas las nuevas piezas que llevan, por lo que puede ser que incluso tras la carrera sprint del sábado, en donde se abre el parque cerrado para la qualy y la carrera del domingo, pueda haber modificaciones si los ingenieros no están convencidos del salto de rendimiento de las piezas.