Mercedes presiona para cambiar las salidas en la F1 y Ferrari bloquea el plan

Melbourne fue la primera verdadera prueba para esta nueva Fórmula 1 y, como era inevitable, también fue escenario de debate. Uno de los temas que más atención está generando es el de las salidas, algo que ya se había visto con bastante claridad durante los test de pretemporada, pero lo ocurrido en Australia —con varias arrancadas muy lentas y accidentes que estuvieron a punto de producirse— ha vuelto a poner el foco en el asunto.

Varios equipos, incluida Mercedes, están presionando para modificar nuevamente el procedimiento de salida, aunque se encuentran con la oposición de quienes no quieren que se introduzcan más cambios además de los que ya se han permitido hasta ahora. El resultado, de momento, es un frente dividido en dos posiciones opuestas.

No es ningún secreto que los equipos con un turbo más grande necesitan más tiempo para preparar el coche antes de la salida. Con la abolición del MGU-H, de hecho, es el motor el que debe trabajar de forma más intensa y prolongada para llevar el grupo turbocompresor al régimen correcto, por lo que se decidió conceder un aviso previo de cinco segundos por una cuestión de seguridad.

Griglia di partenza Foto di: Peter Fox / Getty Images

Sin embargo, este no es el único punto sobre la mesa. En Australia muchos equipos llegaron a la salida con la batería prácticamente descargada, independientemente de su posición en la parrilla. Una situación que amplificó las diferencias: no solo porque en esas condiciones el motor térmico se vuelve aún más determinante, sino también porque por encima de los 50 km/h algunos pilotos no pudieron contar con el apoyo del sistema eléctrico.

Si a todo esto se añade que algunos pilotos se quedaron parados en la parrilla, como Liam Lawson, evitado por muy poco por Franco Colapinto gracias a una reacción fulminante, es comprensible que existan preocupaciones (y, en parte, también intereses) en revisar el procedimiento de salida. Por un lado está el frente que pide cambios, y por otro quienes, por ahora, no quieren introducir más modificaciones.

Tras las polémicas surgidas en la pretemporada, alimentadas también por algunos equipos con mayores dificultades, la FIA ya había concedido más flexibilidad introduciendo un aviso previo de cinco segundos antes del procedimiento de salida, para permitir a todos preparar correctamente el turbo. Un cambio aceptado también por Ferrari, a pesar de que en Maranello ya habían señalado el problema un año antes, aunque entonces no fueron escuchados.

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Por ello es evidente que, después de haber aceptado ya la concesión de esos cinco segundos extra antes de la salida, haya equipos que ahora se opongan a modificar de nuevo el reglamento, ya que eso significaría renunciar a una ventaja competitiva. Según este frente, el foco no debería trasladarse una vez más a las reglas, sino a los procedimientos internos de cada fabricante, donde todavía hay margen de mejora.

Uno de los temas que surgieron en Melbourne es que varios pilotos llegaron a la salida con la batería casi descargada, una consecuencia también de los límites de recuperación impuestos por la FIA en cada vuelta. Si a esto se añade que, durante la vuelta de formación, para calentar neumáticos y frenos los pilotos deben conducir de forma más agresiva, con fuertes aceleraciones y frenadas, el resultado es que muchos equipos se encontraron con la batería ya descargada antes de la salida.

Sobre la mesa, como explicó también Max Verstappen, hay varias propuestas para simplificar el procedimiento de salida y reducir el riesgo de arrancadas muy lentas o de accidentes. Sin embargo, por ahora la FIA no puede intervenir: para modificar el reglamento se necesitaría la supermayoría de los equipos, un consenso que hoy no existe. La única alternativa sería aprobar el cambio como una medida de seguridad.

"[La FIA] podría hacerlo, creo que quieren hacerlo, pero hace falta una supermayoría de los equipos y ahora mismo no la tienen. Así que probablemente podéis imaginar qué equipo se opone", dijo George Russell en la víspera del GP de China, dejando entrever de forma bastante clara que, por ahora, el equipo contrario sería Ferrari.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La cuestión de la cantidad de energía recuperable antes de la salida es uno de los puntos que ya se han discutido, pero sobre el que la FIA aún no ha intervenido. Incluso quienes salían desde el fondo tuvieron dificultades para gestionar la batería, entre ellos Max Verstappen: "Hay soluciones sencillas, pero deben ser aprobadas por la FIA en todo lo relacionado con la batería porque, sí, salir con la batería al 0% no es muy divertido y también es bastante peligroso".

"Así que estamos hablando con ellos para entender qué se puede hacer, porque se ha visto… en Melbourne estuvimos muy cerca de tener un accidente enorme en la salida. Parte de esto está relacionado con las baterías. Otra parte, obviamente, puede ocurrir por el anti-stall. Pero se veían grandes diferencias de velocidad, porque yo no era el único coche con cero energía. Es algo que se puede resolver fácilmente", añadió Max.

Evidentemente, la ventaja de Ferrari no reside en el uso de la batería en sí, pero es evidente que quienes tienen más dificultades en el frente del motor de combustión necesitan el apoyo del sistema eléctrico por encima de los 50 km/h para compensar, al menos en parte, y defenderse. Un aspecto del que también es plenamente consciente George Russell, que llegó a calificar de “egoístas” a quienes se oponen a los cambios reglamentarios solicitados a la FIA.

"Como he dicho, la mitad de la parrilla se equivocó en Melbourne; nos adaptaremos y ahora sabemos a qué debemos prestar atención. La FIA quería facilitarnos la vida y eliminar este límite de recarga, pero como suele ocurrir, algunas personas tienen visiones egoístas y quieren hacer lo que es mejor para ellos. Forma parte de la F1. Nos ocuparemos de ello y creo que aquí las salidas serán mucho mejores".