Ferrari gana en las paradas en boxes: las cifras que les han hecho imbatibles

En la temporada que debía devolver el título a Maranello, la Scuderia no logró alcanzar su objetivo debido, sobre todo, a algunos problemas detectados ya a inicio de año que acabaron condicionando el campeonato, hasta el punto de interrumpir anticipadamente también el desarrollo. Pero incluso en los momentos más oscuros hay algo de lo que aprender y sobre lo que construir las bases positivas del futuro.

Uno de estos elementos es la solidez mostrada por los mecánicos de Ferrari durante la fase de las paradas en boxes, hasta el punto de merecer el premio instaurado por uno de los patrocinadores de la Fórmula 1 al equipo más eficaz y constante en las paradas. Se trata de una clasificación que no premia únicamente la velocidad durante los pit stop, sino también la regularidad, y ha sido precisamente esta la clave que ha hecho a Ferrari vencedores.

Es un pequeño consuelo respecto a los objetivos de pretemporada, pero hay que recordar que los mundiales no se ganan con un solo punto fuerte: es necesario estar en lo más alto en varios frentes para crear un equipo ganador, subrayando el crecimiento de un grupo que ahora, al menos en este ámbito, ha sabido convertirse en referencia y es justo celebrar su trabajo.

Es un desafío que se juega en la velocidad de ejecución, pero esto por sí solo no basta: el verdadero valor está en la constancia. No se trata solo de realizar la parada más rápida en absoluto, sino de ser capaz de repetirlo con regularidad en cada carrera y durante todo el campeonato. En este sentido, el ejemplo más significativo es el de McLaren F1, capaz de firmar las tres paradas más veloces del año, incluida una de apenas 1,91 segundos.

Tiempos excepcionales, con tres paradas completadas por debajo de los dos segundos, que confirman el trabajo del equipo de Woking en la búsqueda del límite. A la velocidad pura, sin embargo, debe acompañarla la constancia: un aspecto que en algunas ocasiones ha faltado. Prueba de ello son los diversos errores cometidos con Lando Norris y Oscar Piastri, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, episodios que también alimentaron alguna polémica.

Analizando los datos, y excluyendo las paradas condicionadas por penalizaciones o situaciones particulares, como en Qatar, cuando los equipos entraron todos al mismo tiempo, los del Cavallino registraron un promedio de 2,4 segundos por pit stop. Un resultado que lo mantiene por debajo del objetivo de 2,5 segundos indicado por los equipos como referencia.

Además, a lo largo de la temporada, los mecánicos de Ferrari han superado la barrera de los 3 segundos solo en 8 pit stop de alrededor de 60. Un dato significativo, considerando que los 3 segundos representan el límite máximo óptimo: no solo por la rapidez de ejecución, sino también por el impacto que puede tener a nivel estratégico.

Una constancia que también se refleja en el plano práctico, en las paradas más rápidas del año: en la clasificación de los diez mejores pit stop de la temporada, Ferrari aparece en tres ocasiones, igual que McLaren y Red Bull Racing. El mejor tiempo del Cavallino se consiguió con tres paradas de 2,0 segundos, realizadas en Mónaco, Arabia Saudí y Abu Dhabi.

La regularidad de Ferrari en los pit stop es fruto de inversiones destinadas a reducir la brecha con los rivales: desde 2023 se han introducido pistolas de última generación con tira LED para monitorizar el desatornillado y el apriete, mientras que en el apartado humano cuentan más de mil prácticas durante la pausa invernal.

Los datos recogidos por los sensores permiten a los técnicos analizar cada fase de la parada, garantizando que cada mecánico esté preparado para las rotaciones y los cambios de rol. Este año la Scuderia ha cerrado con 559 puntos, solo diez menos que el récord de Red Bull de 2024, aunque en aquel caso hubo dos carreras menos.

Ampliando la comparación, McLaren ha registrado un promedio de unos 2,8 segundos por pit stop, manteniéndose por debajo del umbral límite. Lo que pesa, sin embargo, son los numerosos errores: en hasta 27 ocasiones el equipo de Woking ha superado los tres segundos para completar la parada, excluyendo las penalizaciones. Un dato importante si se compara con las 8 de Ferrari.

En el caso de Mercedes, el tiempo medio por parada es de unos 2,71 segundos, mientras que en Red Bull asciende a 3,10. En la escudería de Milton Keynes, sin embargo, influyen los numerosos errores cometidos durante la temporada, con pit stop que en algunas ocasiones han superado incluso los diez segundos.

