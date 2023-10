Ferrari F1 da los dos motivos de la descalificación de Leclerc

Pasadas más de tres horas después de que cayera la bandera a cuadros en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1, los comisarios de la FIA decidieron descalificar los monoplazas de Lewis Hamilton y Charles Leclerc por irregularidades técnicas en sus monoplazas en las planchas que marcan el desgaste de los suelos.

Tras conocer la noticia, el equipo Ferrari salió a explicar lo sucedido con su director deportivo, Diego Loverno, quien estuvo durante casi tres minutos delante de la cámara. El italiano dio los dos motivos por los que fallaron en la configuración del SF-23 del monegasco y que provocó que perdiera esa sexta plaza.

"No ha sido un final de carrera convencional para nosotros. La decisión de los comisarios fue la de descalificar por infringir el reglamento técnico en los coches de Charles [Leclerc] y Lewis [Hamilton]", dijo el miembro de los del Cavallino Rampante. "¿Qué pasó? Pasó que las reglas técnicas son claras al final de la carrera, y hay algunos procedimientos que deben ser respetados para las partes del fondo de los monoplazas".

"Esas secciones son usadas para proteger al coche de los baches del asfalto, y al final, en las investigaciones, nuestro coche estaba por debajo del límite mínimo por muy poco, pero suficiente para los comisarios para considerarlo ilegal", aseguró Diego Loverno sobre el reglamento técnico.

Eso es algo que no deja libertad a las escuderías a poder reclamar, porque la FIA deja sus normas claras: "La normativa no permite nada para la descalificación en estos casos, y queríamos deciros lo que creemos que pasó y por qué. El formato al sprint es muy peculiar, tienes muy poco tiempo de preparar el coche, básicamente una sola sesión, y entonces vas al parc fermé, y eso significa que no puedes tocar el coche más".

"Con todo ello, el circuito de Austin es muy bueno, pero es extremadamente bacheado, y eso es algo complicado para los pilotos y para los coches. En el pasado, casi todos fallaron en las suspensiones o en el chasis, sabíamos que sería complicado, y esa es la razón por la que dejamos nuestro coche después de la FP1", continuó el director deportivo de los de Maranello.

Sin embargo, no solo fue el error de cálculo en la configuración del monoplaza rojo, sino que el viento también tuvo mucho que ver: "Para nosotros, debería haber estado bien, pero las diferencias eran muy pequeñas, y también porque el viento cambió de dirección y se volvió más fuerte de lo que estaba previsto. Eso provocó que nuestro coche no fuera legal al final de la carrera, y no hay nada más que decir, no hay nada que podamos hacer".

"De poder, retrocederíamos en el fin de semana para levantar el coche, pero perderíamos rendimiento, y siempre tratamos de optimizarlo", dijo. "Al final, terminamos con un podio para Carlos [Sainz] como efecto colateral de lo que os he descrito, y hemos ganado algunos puntos a Mercedes, que era nuestro rival en este momento".

No obstante, la escudería más laureada de la historia no quiere quedarse anclada en lo que sucedió con Charles Leclerc, y quiere volver a presentar batalla en un lugar en el que no les fue demasiado bien el pasado curso: "En menos de una semana, estaremos de vuelta en la pista en México, y con el apoyo de todos vosotros intentaremos conseguir más puntos y tener un mejor fin de semana. Gracias".

