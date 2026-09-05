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Ferrari apuesta por el escape soplado: menos resistencia y un motor más potente

Además del nuevo y mejorado motor 067/6, Ferrari presenta en Monza un paquete aerodinámico que no es de carga mínima.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Detalle técnico del Ferrari SF-26

Andrea Stella, director del equipo McLaren, ha adelantado que el Gran Premio de Italia de este año no convertirá a Monza en el Templo de la Velocidad, "ya que las velocidades máximas de Hungría podrían ser más altas que las de aquí". 

Se trata de un cambio de paradigma que modifica el enfoque de los equipos en función del nuevo reglamento, que convierte al histórico circuito de Monza en una de las pruebas en las que la recarga del sistema híbrido resulta más complicada. 

Ferrari, por tanto, ha optado por un paquete aerodinámico para el SF-26, combinado con el motor mejorado gracias al segundo ADUO, con el que buscará el mejor equilibrio.  

Además del alerón "Macarena", que, al menos en la primera sesión de entrenamientos no se utilizará en su versión de menor carga aerodinámica, y al bargeboard, que ha vuelto a caracterizarse por un único elemento vertical en lugar de los tres que se vieron en Hungría, llama la atención en la parte trasera una evolución específica del FTM

La novedad es fácilmente visible, ya que el escape soplado presenta ahora una llamativa ranura que, sin duda, reduce la carga aerodinámica, pero que también tiene como objetivo reducir la resistencia en las rectlas. ¿El objetivo? Mantener la carga aerodinámica necesaria en las chicanes, al mismo tiempo que se intenta mejorar las velocidades máximas en las largas rectas. 

Además, el nuevo FTM permite sacar más partido al motor 067/6: con un "tapón" menos invasivo en el escape, el motor también libera un poco más de potencia y podrá beneficiarse de los 15 CV extra obtenidos gracias al ADUO2. 

En definitiva, en un circuito que no se adapta a las características del SF-26, los técnicos coordinados por Loic Serra han realizado un trabajo minucioso para intentar estar entre los protagonistas del GP de Italia, aprovechando al máximo las características innovadoras del diseño de su monoplaza.

La FIA, por otra parte, ha limitado a 5 MJ la recarga máxima en una vuelta de clasificación y Ferrari podría beneficiarse de ello a una vuelta rápida, donde hasta ahora nunca ha podido ser tan competitiva. De hecho, la pole position en el paddock ya se le asigna al Mercedes de George Russell, ya que el británico debería beneficiarse del rebufo de Andrea Kimi Antonelli, que será penalizado con 20 posiciones en la parrilla por utilizar su quinto motor. La esperanza es situarse por delante de McLaren y Red Bull... 

Más sobre Ferrari:

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