Alonso, sobre el incidente con Russell: "Me estaba centrando delante de mí"

La carrera del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 tuvo un claro protagonista, y fue Carlos Sainz, que después de tan solo dos semanas de someterse a una operación por apendicitis, aprovechó el abandono de Max Verstappen para cosechar la tercera victoria de su vida. Sin embargo, por detrás había varias batallas interesantes, como la de Fernando Alonso con George Russell por la sexta posición, algo que desembocó en una penalización de veinte segundos para el español que le hizo caer al octavo lugar.

El español partió desde la décima plaza con el neumático duro, lo que propició que perdiera algunas plazas en la salida, pero gracias a su buena tanda larga y que se benefició del Virtual Safety Car que provocó la retirada de Lewis Hamilton, escaló hasta el quinto lugar, que se convirtió en sexto cuando todo se estabilizó con las detenciones en el pitlane.

El ovetense tenía algo de margen que el más joven de la dupla de Mercedes fue recortando hasta estar a unas pocas décimas en la última vuelta, cuando se estampó contra el muro. Debido a ello, los comisarios abrieron una investigación sobre un posible 'brake test' de Fernando Alonso a George Russell, y sobre ello se le preguntó al de Aston Martin, tras cruzar la línea de meta sexto y antes de que finalmente fuera octavo por la sanción: "Me estaba centrando delante de mí y no detrás".

"Tuve algunos problemas en las últimas quince vueltas o algo así con la batería, con el despliegue, así que estaba sufriendo un poco al final de la carrera, pero me centré en los coches de detrás [quizá quiso decir 'delante' de nuevo], aunque está bien", dijo el asturiano a Sky Sports F1 cuando se bajó de su AMR24. "Vi el coche y estaba muy preocupado".

Cuando se le insistió en si estaba más preocupado por lo que sucedía por delante que lo que ocurría con sus perseguidores, respondió: "Claro. Claro, sabía que se acercaba [George Russell] y estábamos... estaba a distancia de DRS desde hacía cinco o seis vueltas, así que sí, estaba muy cerca y, como he dicho, yo solo estaba haciendo vueltas de clasificación y tratando de maximizar el ritmo".

"Sin embargo, no fue una carrera fácil. No ha sido un fin de semana sencillo en general en términos de ritmo", explicó Fernando Alonso. "Hoy tuvimos suerte con la estrategia, cuando Lewis [Hamilton] abandonó y ese coche de seguridad virtual, pero no podemos ocultar que el ritmo fue difícil [de conseguir] todo el fin de semana".

Antes de conocer la resolución de los comisarios con su incidente con George Russell, el español explicó a DAZN F1 que intentó usar el DRS de Sergio Pérez para distanciarse del británico: "Vi que iba un poco más rápido y que podíamos mantenernos en el DRS, así que intenté mantenerme en el ritmo de Sergio [Pérez], que era un poco más rápido, traté de salir beneficiado".

