Para Russell "está claro que Alonso frenó 100m antes de la curva"

Después de una bonita batalla en la distancia por la sexta posición, Fernando Alonso y George Russell se encontraron en pista en las últimas vueltas del GP de Australia y el asturiano demostró su experiencia y veteranía con una defensa magistral para mantener al de Mercedes por detrás hasta que un error provocó el accidente final del británico.

Sin embargo, una vez concluida la carrera, los comisarios llamaron a declarar a ambos pilotos y también a sus equipos, ya que ese incidente en la curva 6 llamó la atención del equipo alemán, que a través de la on board de Russell y mirando los datos llegaron a la conclusión de que Alonso había hecho una especie de 'brake test' a su piloto. Finalmente y tras una reunión muy larga, se dio por buena la versión de Mercedes y el español recibió una sanción de 20 segundos por su maniobra.

El británico, nada más regresar al paddock de su abandono, asumió la culpa del accidente pero también quiso dejar claro que pensaba que Alonso había hecho algo fuera de lo común: "Mi opinión es que me he salido y eso depende de mí, pero estaba medio segundo por detrás de Fernando 100 metros antes de la curva y de repente estaba justo delante, yo estaba casi en su caja de cambios".

"No sé si tuvo un problema o no. Vamos a ver a los comisarios, así que es un poco extraño en circunstancias como esta", añadió.tras el GP de Australia.

Cuando se le preguntó su realmente pensaba que el asturiano había hecho un 'brake test' para intentar mantener la posición en pista y estorbar su trayectoria, Russell no quiso mojarse demasiado, pero dejó muy clara su opinión de forma sutil.

"Bueno, está claro que frenó 100 metros antes de la curva y luego volvió a pisar el acelerador e hizo la curva normal. Ya hemos visto los datos, pero no le voy a acusar de nada hasta que hayamos visto más".

"Estuve detrás de él durante muchas, muchas vueltas y estaba medio segundo detrás al llegar a la curva y luego, de repente, disminuyó la velocidad drásticamente y volvió a acelerar. No me lo esperaba, me pilló por sorpresa", concluyó antes de saber si Alonso iba a ser sancionado.

Vídeo: así fue la acción de la sanción a Alonso

