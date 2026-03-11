El fabricante chino BYD estudia opciones para entrar en la F1

En los últimos años, BYD ha cambiado su rumbo y ha entrado en los mercados europeos y latinoamericanos con coches eléctricos e híbridos asequibles. A esa oferta se han sumado ahora los coches de lujo, y con éxito, ya que recientemente el fabricante chino ha superado a Tesla como la marca que más coches eléctricos vende en todo el mundo.

Sin embargo, BYD quiere seguir aumentando el prestigio de la marca a nivel mundial, por lo que la empresa asiática está estudiando las posibilidades de dar el salto al competitivo mundo del automovilismo deportivo. Así lo informa la revista de negocios Bloomberg, basándose en fuentes cercanas al asunto. Las categorías en las que BYD está poniendo especial atención actualmente son el Mundial de Resistencia y la Fórmula 1.

BYD está considerando seriamente su entrada en el automovilismo deportivo, debido al enorme crecimiento que ha experimentado la empresa fuera de China en los últimos tiempos. Otro factor que influye es que el deporte se está orientando cada vez más hacia la propulsión híbrida. Por ejemplo, la F1 ha cambiado este invierno a nuevas unidades de potencia, en las que la mitad proviene del motor de combustión, y la otra parte del motor eléctrico.

BYD tiene dos opciones para entrar en la Fórmula 1. La primera es intentar entrar en el Gran Circo como duodécimo equipo. La pregunta es hasta qué punto es eso factible. Por un lado, conllevaría unos costes elevados. BYD tendría que comprar una plaza en la parrilla, lo que supone una cuota de cientos de millones de euros, que se repartiría entre los actuales constructores del Mundial. Además, cada año se invierten cientos de millones en el desarrollo y la conducción de los monoplazas.

Inicialmente, también hubo resistencia en la F1 a la entrada de Cadillac. Foto de: Lars Baron / Getty Images

Además, los actuales equipos de Fórmula 1 no están muy entusiasmados con la llegada de una nueva escudería. Esto ya quedó patente cuando Cadillac consiguió, con mucho esfuerzo, un puesto en el campeonato para este 2026. La llegada de una undécima estructura suscitó especial resistencia porque diluía la participación de los equipos actuales en el reparto de los premios en metálico, de dinero. El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, también afirmó que actualmente no hay sitio para un duodécimo equipo.

Por otro lado, la FIA parece más interesada en dar la bienvenida a BYD a la parrilla de la F1. El año pasado, el presidente del organismo rector, Mohammed Ben Sulayem, ya declaró que la llegada de un fabricante chino sería el siguiente paso lógico tras la entrada de Cadillac.

En este contexto, la segunda opción para aparecer en la parrilla parece más factible para BYD, a saber, adquirir un equipo de F1 ya existente. Es así como Audi se ha asegurado su puesto para 2026, ya que el fabricante alemán se hizo con la antigua Sauber. Por cierto, no es habitual que se pongan a la venta equipos completos...