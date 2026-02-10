El exrepresentante de Hamilton se une a Cadillac F1 como director deportivo

Cadillac ha contratado a Marc Hynes como director deportivo de su equipo de Fórmula 1. El expiloto de carreras superó por poco a Luciano Burti en el campeonato británico de Fórmula 3 de 1999, en el que el futuro campeón del mundo de Fórmula 1 Jenson Button quedó tercero.

Este éxito lo dio un puesto en la escudería Manor, para la que siguió trabajando tanto en la F1 como en el WEC, junto al veterano director de Manor (también conocida como Virgin y Marussia), Graeme Lowdon, ahora director del equipo Cadillac.

Hynes y Lowdon se convirtieron en socios comerciales y ahora son copropietarios de la empresa Equals Management, por lo que esta asociación en el nuevo equipo americano de F1 puede verse como lógica.

Hynes también ha sido la mano derecha de Lewis Hamilton durante muchos años, ya que ayudó al británico a crear la empresa Project 44 entre 2015 y 2021 y se convirtió en su representante en 2024.

Según se ha informado con motivo de este nuevo reto para Heynes, él y Hamilton han separado sus caminos debido al fichaje del expiloto de 47 años por Cadillac.

La nueva función de Hynes consistirá en "armonizar la plantilla de pilotos y los grupos de ingeniería, racionalizar los procesos y reforzar la colaboración entre los departamentos técnico y deportivo para crear un entorno de equipo eficiente, competitivo y disciplinado", según se lee en un comunicado de prensa de Cadillac.

El británico también se encargará de "gestionar el programa de pilotos de Cadillac", que incluye al piloto reserva Guanyu Zhou , que casualmente es miembro de la escudería Equals Management.

"Crear un equipo desde cero en la Fórmula 1 es un reto poco común y estoy emocionado por ayudar a dar forma a la cultura, los procesos y los estándares de rendimiento desde el principio", afirmó Hynes.

"Contamos con una alineación de pilotos sólida y diversa, mi objetivo será crear la claridad, la alineación y la disciplina necesarias para que todos, tanto pilotos como ingenieros, puedan rendir al máximo".

Lowdon añadió: "Marc aporta al equipo una combinación excepcional de experiencia en las carreras, conocimientos estratégicos y gestión de personas. Su capacidad para conectar a los pilotos, los ingenieros y los directivos será fundamental para consolidarnos en la parrilla. Al comenzar nuestra primera temporada, contar con alguien del calibre de Marc para dirigir nuestras operaciones de competición es una gran ventaja para el equipo Cadillac de Fórmula 1".

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebra con Marc Hynes tras conseguir su 69.ª pole position en la F1. Foto: Steven Tee / Motorsport Images