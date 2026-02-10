Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

WEC
WEC
La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV
Fórmula 1

El exrepresentante de Hamilton se une a Cadillac F1 como director deportivo

Marc Hynes afronta un nuevo reto como director deportivo del equipo Cadillac de F1 tras su ruptura con Lewis Hamilton.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Marc Hynes, manager de Lewis Hamilton

Cadillac ha contratado a Marc Hynes como director deportivo de su equipo de Fórmula 1. El expiloto de carreras superó por poco a Luciano Burti en el campeonato británico de Fórmula 3 de 1999, en el que el futuro campeón del mundo de Fórmula 1 Jenson Button quedó tercero.

Este éxito lo dio un puesto en la escudería Manor, para la que siguió trabajando tanto en la F1 como en el WEC, junto al veterano director de Manor (también conocida como Virgin y Marussia), Graeme Lowdon, ahora director del equipo Cadillac.

Hynes y Lowdon se convirtieron en socios comerciales y ahora son copropietarios de la empresa Equals Management, por lo que esta asociación en el nuevo equipo americano de F1 puede verse como lógica.

Hynes también ha sido la mano derecha de Lewis Hamilton durante muchos años, ya que ayudó al británico a crear la empresa Project 44 entre 2015 y 2021 y se convirtió en su representante en 2024.

Según se ha informado con motivo de este nuevo reto para Heynes, él y Hamilton han separado sus caminos debido al fichaje del expiloto de 47 años por Cadillac.

La nueva función de Hynes consistirá en "armonizar la plantilla de pilotos y los grupos de ingeniería, racionalizar los procesos y reforzar la colaboración entre los departamentos técnico y deportivo para crear un entorno de equipo eficiente, competitivo y disciplinado", según se lee en un comunicado de prensa de Cadillac.

El británico también se encargará de "gestionar el programa de pilotos de Cadillac", que incluye al piloto reserva Guanyu Zhou , que casualmente es miembro de la escudería Equals Management.  

"Crear un equipo desde cero en la Fórmula 1 es un reto poco común y estoy emocionado por ayudar a dar forma a la cultura, los procesos y los estándares de rendimiento desde el principio", afirmó Hynes.

"Contamos con una alineación de pilotos sólida y diversa, mi objetivo será crear la claridad, la alineación y la disciplina necesarias para que todos, tanto pilotos como ingenieros, puedan rendir al máximo".

Lowdon añadió: "Marc aporta al equipo una combinación excepcional de experiencia en las carreras, conocimientos estratégicos y gestión de personas. Su capacidad para conectar a los pilotos, los ingenieros y los directivos será fundamental para consolidarnos en la parrilla. Al comenzar nuestra primera temporada, contar con alguien del calibre de Marc para dirigir nuestras operaciones de competición es una gran ventaja para el equipo Cadillac de Fórmula 1".

También puedes leer:
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebrates, Marc Hynes after taking his 69th F1 Pole Position

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebra con Marc Hynes tras conseguir su 69.ª pole position en la F1.

Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Ferrari busca evaluar el motor ya usado en Barcelona en el primer test de Bahrein
Siguiente artículo ¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

Mejores comentarios

Más de
Benjamin Vinel

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

¿Cuánto pagó Cadillac por el anuncio en la Super Bowl para presentar su F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Cuánto pagó Cadillac por el anuncio en la Super Bowl para presentar su F1?

Las consecuencias desconocidas del famoso choque de Grosjean en Japón 2012

Fórmula 1
Fórmula 1
Las consecuencias desconocidas del famoso choque de Grosjean en Japón 2012
Más de
Lewis Hamilton

Ferrari busca evaluar el motor ya usado en Barcelona en el primer test de Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari busca evaluar el motor ya usado en Barcelona en el primer test de Bahrein

Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alineaciones de los test de F1 en Bahrein: qué piloto rueda cada día

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más
Más de
Cadillac

Pérez habla de "problemas en el motor, coche y partes electrónicas"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Pérez habla de "problemas en el motor, coche y partes electrónicas"

"La sana rivalidad" entre GM y Ford es buena para los aficionados a la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
"La sana rivalidad" entre GM y Ford es buena para los aficionados a la F1

Cadillac y Mercedes recuperan los hilos de lana para estudiar la nueva aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac y Mercedes recuperan los hilos de lana para estudiar la nueva aerodinámica

Últimas noticias

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1