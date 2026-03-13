Por qué hay que "esperar 5 carreras" antes de hacer cambios en la F1, según Komatsu

El jefe de Haas F1, Ayao Komatsu, cree que la Fórmula 1 debe resistir las críticas de los pilotos y tener paciencia antes de realizar cambios en el muy debatido reglamento de 2026.

La F1 estrenará su última gran reforma normativa con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, esta última más dependiente de la energía eléctrica, lo que convierte la gestión de la batería en un factor clave.

Esto ha dividido las opiniones, ya que implica que los pilotos adopten técnicas "antinaturales", como reducir marchas en plena recta o levantar el pie y dejarse llevar al entrar en una curva. Max Verstappen lo describió como "la Fórmula E con esteroides".

Lando Norris también ha sido uno de los críticos más firmes, y varios pilotos han pedido a la FIA que realice cambios, aunque otros como George Russell y Andrea Kimi Antonelli han defendido las nuevas reglas.

El nuevo reglamento debutó oficialmente el pasado fin de semana en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, donde el estilo de carreras tipo “yo-yo” y las salidas más complejas —que provocaron que Franco Colapinto y Liam Lawson casi colisionaran— fueron los principales temas de conversación.

Sin embargo, es poco probable que esto ocurra en todos los eventos, debido a que las características de cada circuito se espera que tengan un impacto mayor este año, ya que en algunos será más fácil recuperar energía que en otros.

Por ello, Komatsu cree que la F1 necesita una muestra más amplia antes de sacar conclusiones, empezando por China este fin de semana, con Japón, Bahrein, Arabia Saudí y Miami a continuación —aunque Bahrein y Yeda siguen en duda debido al conflicto en Oriente Medio.

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"Son unas cinco carreras, hablando de forma muy aproximada", dijo, refiriéndose al tamaño de muestra que considera suficiente antes de plantear cambios.

"Digamos, olvidando si esos dos circuitos se disputan o no. Melbourne es un circuito muy limitado en la parte delantera y difícil para adelantar. Shanghai permite recuperar energía mucho más fácilmente y tiene una recta muy, muy larga, así que adelantar debería ser posible".

"Suzuka, de nuevo, creo que es bastante difícil, pero adelantar tradicionalmente siempre ha sido complicado. Luego Bahrein es un circuito totalmente limitado por el eje trasero, donde es más fácil, mucho más fácil adelantar".

"Yeda es una historia completamente diferente y después tienes Miami. Si has corrido en esos circuitos, creo que tendremos suficiente variedad como para tomar una buena decisión".

Esto se debe a que es reacio a realizar cambios demasiado pronto, especialmente teniendo en cuenta que este ciclo reglamentario debería mantenerse al menos hasta 2030. Todo ello se debatió en la reunión entre los equipos, la FIA y el titular de los derechos comerciales, la FOM, durante los test de Bahrein.

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"Dos carreras siguen siendo una muestra pequeña", añadió Komatsu. "Hablamos de ello en una reunión de la Comisión de F1 en Bahrein y, después del primer test de Bahrein y del segundo, mantuvimos algunas discusiones".

“Dijimos que, definitivamente, no deberíamos reaccionar de forma precipitada, porque si vas a cambiar algo, deberías hacerlo una sola vez y hacerlo bien.

“Depende mucho del circuito y, en cuanto a los adelantamientos, incluso en la generación anterior de coches, Melbourne o Suzuka son circuitos donde es muy, muy difícil adelantar. Shanghái es un poco más fácil. Bahrein, si vas a Bahrein, sería mucho más sencillo adelantar.

"Así que para mí hay que ver varios circuitos diferentes y luego decidir cuál es el problema global en el que debemos concentrarnos para solucionarlo, porque si solo lo haces con uno o dos eventos, no creo que podamos formarnos una opinión realmente equilibrada".