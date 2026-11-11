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¿Por qué los equipos de F1 pasan por alto a los campeones de F2 al asignar los asientos?

Tres de los últimos cuatro campeones de Fórmula 2 no han llegado a la Fórmula 1 - Isack Hadjar explica por qué los resultados en la categoría de promoción casi no importan.

Ruben Zimmermann

Editado: 11 nov 2026, 7:31

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Aunque Leonardo Fornaroli ganó el título de Fórmula 2 en 2025 como rookie, no pudo ascender a la Fórmula 1. Para 2026 no encontró un asiento como titular, y pese a que McLaren lo contrató como piloto reserva y lo apoyó con diversas pruebas, tampoco en 2027 hay un sitio en la parrilla de salida para él.

Para después:

La situación de Fornaroli no es la excepción, sino que ya es más bien la norma, porque de los últimos cuatro campeones de Fórmula 2 solo uno ha conseguido dar el salto a la Fórmula 1. Gabriel Bortoleto ganó el título en 2024 y fichó para la temporada 2025 por Sauber (hoy Audi).

Además de Fornaroli, también Felipe Drugovich, campeón de la temporada 2022, y Theo Pourchaire, campeón de 2023, se quedaron por el camino. En cambio, otros pilotos como Oliver Bearman, Isack Hadjar o Andrea Kimi Antonelli lograron el ascenso a la Fórmula 1, aunque nunca ganaron el título en Fórmula 2.

"En la Fórmula 2 no se trata del resultado", explica Hadjar por experiencia propia. El junior de Red Bull pasó dos años en la categoría de promoción, fue un discreto 14º en la primera temporada y en el segundo año al menos logró el subcampeonato por detrás de Bortoleto.

En la misma temporada (2024), Bearman y Antonelli ocuparon las posiciones 12ª y 6ª en el campeonato y también dieron el salto a la Fórmula 1. Por ello, Hadjar explica que la clasificación pura en la Fórmula 2 casi no juega ningún papel.

Hadjar: "Se trata de convencer a los equipos"

Según Hadjar, los equipos se plantean la pregunta: "¿Qué vemos en el piloto? ¿Qué hace en su equipo para mejorar el coche? ¿Cómo saca lo mejor del coche que tiene a su disposición?" Esas cosas son más importantes que los resultados puros".

"Todos sabemos que en la Fórmula 2 pasan muchas cosas. Problemas de fiabilidad y demás. El mundo no siempre es especialmente justo. Pero el objetivo es encontrar a alguien que sepa lo que vales", explica Hadjar, que subraya que él mismo tuvo "muchísima suerte".

Porque Helmut Marko, que entonces era responsable de los juniors en Red Bull, vio algo en él, aunque en su primer año en Fórmula 2 ni siquiera entró en el top 10. "En mi primer año en Fórmula 2 estaba en el puesto 14. Y hoy piloto para Red Bull. ¿Tuvo entonces alguna importancia? No", dice Hadjar.

En la temporada 2026 de Fórmula 2, actualmente Rafael Cámara (207 puntos), Nikola Tsolov (200) y Alexander Dunne (189) luchan por el título. Mientras Camara ya debutó en Fórmula 1 el pasado fin de semana en Brasil, el junior de Red Bull Tsolov aún lucha actualmente por una oportunidad en Racing Bulls.

Dunne está en el programa de jóvenes pilotos de Alpine y, según la situación actual, probablemente no tiene una posibilidad realista de llegar a la Fórmula 1 el próximo año. Probablemente, ni siquiera ganar el título esta temporada cambiaría eso.

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