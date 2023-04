Los equipos de F1, de acuerdo en cambiar el formato, según Vasseur

Cargar el reproductor de audio

Para seis fines de semana en esta temporada 2023, la Fórmula 1 utilizará el formato de fin de semana al sprint, y se espera que pronto se convierta en algo independiente a las carreras de los domingos. Antes, el orden de la parrilla de salida se determinaba por la prueba del sábado, pero los pilotos argumentaban que eso desincentivaba los adelantamientos más arriesgados.

Por lo tanto, una sesión de clasificación adicional para la carrera al sprint que sustituyera a los Libres 2 puede ser la mejor de las opciones, con una clasificación tradicional los viernes para decidir las posiciones de la prueba principal del gran premio.

Aunque se requiere una votación formal para que se adopte ese formato a tiempo para Bakú, el director de Ferrari, Fred Vasseur, indicó que todos los equipos están de acuerdo para crear "un espectáculo más emocionante".

El francés dijo que la segunda sesión de entrenamientos ofrecía poco para los aficionados, de ahí el cambio a algo más dinámico: "Por supuesto, es más dinámico, se puede discutir en hacerlo tan tarde, pero al final, creo que, si todos estamos de acuerdo, debemos hacerlo".

"Me gusta el formato, no soy un gran aficionado a la FP2 habitual, a veces es un poco aburrido", reconoció el galo. "No para nosotros, porque tenemos muchos datos, pero me imagino que para los espectadores, si no conocen el nivel de combustible, el mapa del motor, etc., probablemente lo sea. Intentar tener algo más dinámico durante el fin de semana es una buena decisión".

Vasseur estableció entonces una comparación con el fútbol, y afirmó que la Fórmula 1 no estaba a la altura de las grandes ligas en las que no se retransmiten los entrenamientos: "Por otro lado, creo que también es cierto que, si ves el fútbol, no estás viendo la sesión del miércoles, cuando entrenan en el estadio. Probablemente seamos el único deporte en el que se emite por la televisión un entrenamiento".

