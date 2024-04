Los entresijos del debate sobre la sanción a Alonso en Australia F1

Desde que aterrizó la caravana del Gran Circo en Japón, Fernando Alonso y George Russell fueron los grandes protagonistas debido a su incidente y posterior penalización al asturiano en Australia, con sorprendentes división de opiniones entre el resto de pilotos de la parrilla.

El piloto de Haas, Nico Hulkenberg, dijo que "no estaba muy impresionado con las tácticas de Fernando", mientras que los pilotos de Sauber, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, calificaron la decisión de penalizar al español como "demasiado dura". Verstappen, por su parte, no quiso mojarse mucho al respecto y simplemente dijo: "lo discutiremos en la reunión de pilotos".

La posición de Alonso, como era de esperar, fue en defensa propia: "Fue un poco sorprendente la penalización en Melbourne, pero no podemos hacer nada", dijo. "Tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Pero no cambiará mucho nuestra forma de conducir y de enfocar las carreras".

"No hay obligación de dar 57 vueltas de la misma manera. A veces vamos a un ritmo más lento, para ahorrar combustible, para ahorrar neumáticos, para ahorrar batería. A veces vamos lentos en las curvas o en algunos sectores de la pista para dar el DRS al coche de detrás porque eso será una herramienta útil si el otro coche que va por detrás va a más rápido, etc".

"Todas esas cosas son muy normales. Lo fue, lo es y lo será siempre en el automovilismo. Así que nos metieron una penalización, probablemente única, que nunca se volverá a aplicar. La aceptamos. Perdimos dos puntos o lo que fuera para el equipo", dijo el asturiano.

Russell también barrió para casa, aunque reconoció que no estaba presentando atención completa al coche que iba por delante, es decir, el de Alonso: "Obviamente fue una situación extraña. Como dije en su momento, [me pilló] totalmente por sorpresa. En realidad estaba mirando el volante haciendo un cambio de marchas en la recta, lo que todos hacemos a lo largo de la vuelta, y cuando levanté la vista, estaba en la caja de cambios de Fernando y era demasiado tarde y lo siguiente que sé es que estaba en el muro".

Sin embargo, si analizamos las siguientes palabras del piloto de Mercedes sobre abrir "una caja de Pandora", queda claro lo que está tratando de resaltar.

"Creo que si no hubiera sido penalizado, realmente habría abierto una caja de Pandora para el resto de la temporada y también para las categorías inferiores, porque es como decir, '¿se te permite frenar en una recta, se permite reducir la velocidad, cambiar de marcha, acelerar, hacer algo semi-errático?"

"No me tomo nada personal con Fernando y probablemente tuvo mayores consecuencias de las que debería haber tenido. Pero si no hubiese sido sanción, ¿puedes frenar en plena recta? No lo sé", dijo.

Russell piensa o quiso hacer ver que si los comisarios no intervenían en lo que ellos consideraban elementos "erráticos" de la conducción de Alonso en la curva 6 de Melbourne, podrían verse más acciones similares en la F1 y de forma más problemática, en las categorías inferiores.

En eso se puede ver claramente un paralelismo con la polémica de la curva 4 de Brasil de 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton y lo que eso provocó en la siguiente carrera en Arabia Saudí.

Se trata de una especie de debate exclusivo de las carreras de monoplazas: es muy poco probable que esas tácticas molesten a los pilotos en categorías que no son tan sensibles aerodinámicamente, ya que Russell se salió de pista por acercarse tanto a la parte trasera de Alonso mientras iba acelerando y mirando el volante, algo que le hizo perder la carga aerodinámica para tomar la curva tan rápido.

Esa falta de atención, que también recalcó Lando Norris, quien asegura que tras ver las imágenes pensó que Russell pudo haber reaccionado a tiempo, también fue reconocida de alguna manera por el piloto británico de Mercedes: "Me he salido y eso es culpa mía", dijo.

Pero está claro que en Mercedes no están contentos con Alonso, sobre todo porque después de la carrera sugirió que había tenido un problema con el motor que, según algunas fuentes de Motorsport.com, no se pudo detectar claramente en los datos.

Queda por ver cómo puede influir eso en las opciones del español para sustituir a Lewis Hamilton en Mercedes (también es, naturalmente, un claro candidato para Red Bull en caso de que opten o se vean obligados a fichar a un piloto de primer nivel para 2025).

Por otro lado, Alonso también afirmó que "fue la penalización más dura de la temporada, creo que en términos de tiempo por vuelta, lo cual es extraño". Pero eso quizá tiene una explicación.

La FIA tomó medidas recientemente para endurecer las sanciones por infracciones en carrera para este mismo 2024 y se cree que los pilotos insistieron más en ello tras la polémica de Kevin Magnussen en Arabia Saudí, después de que los equipos ya fuesen consultados dos veces sobre dicho cambio el pasado año antes de que fuera puesto a votación y luego aceptado.

El consenso general, una vez que se mostraron ejemplos de penalizaciones que supusieron sólo cinco segundos de tiempo añadido, fue que la mayoría de los pilotos preferirían aceptar esas sanciones para no devolver la posición en la pista e intentar sacarle más de esos 5s a sus perseguidores.

Pero el problema con todo esto es que lo que en realidad es una actualización de las directrices de dirección de carrera de la F1, que se revisan antes de cada temporada, no se ha hecho público.

La FIA ha considerado hacerlo público, pero, como dijo una fuente de Motorsport.com, el temor es que eso a su vez abra otra "caja de Pandora" en términos de pilotos, equipos y aficionados que utilizan los comunicados públicos para crear más debates en cada accidente o polémica durante las carreras.

Sin embargo, está claro que más transparencia siempre es mejor. Y eso nos lleva a la última complicación que se está introduciendo ahora en la polémica entre Alonso y Russell.

En el comunicado en el que se explicaba la penalización de Alonso -un drive-through convertido en 20 segundos de penalización, ya que se impuso después de la carrera- los comisarios dijeron que "no habían tenido en cuenta las consecuencias del accidente", pero Alonso lo niega "al 100%".

"Si en Abu Dhabi se salía a la escapatoria de asfalto o lo que sea, creo que George se reincorporaría a la pista unos metros después e intentaría adelantarme en la siguiente vuelta, o en la siguiente recta. Y no será ningún problema", aseguró el español.

Bottas, piloto de Sauber, se mostró de acuerdo con el asturiano y complementó sus palabras.

"Creo que si George no hubiera acabado en el muro o saliéndose de la pista, probablemente no habría habido penalización. Lo hizo parecer más dramático. Sigo pensando que el coche que va delante siempre debería poder elegir la velocidad y la trazada. Pero es una línea muy fina lo que se puede hacer o no. La verdad es que me sorprendió bastante [la penalización]".

"La cuestión es que a menudo [los comisarios] se fijan en las consecuencias de las acciones a la hora de decidir las sanciones. Un ejemplo fue cuando me obstaculizaron en la clasificación de Arabia Saudí y no parecía tan dramático, pero yo estaba bastante seguro de que si me hubiera acercado aún más y hubiese bloqueado un neumático o algo probablemente habría habido una penalización", explicó.

