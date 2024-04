Stroll califica de "ridícula" la sanción que la FIA impuso a Alonso

La polémica acción del pasado Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 entre Fernando Alonso y George Russell continuó dos semanas después en el previo del Gran Premio de Japón, en la que muchos de los pilotos se pronunciaron, como fue el caso del compañero del español, Lance Stroll, que fue muy crítico con la sanción de veinte segundos que le endosaron.

El canadiense calificó de "ridículo" lo que hicieron los comisarios, puesto que ese incidente provocó que el segundo de los Aston Martin cayera de la sexta a la octava plaza en el circuito de Albert Park: "Pensé que era ridículo, para ser sincero. No creo que hiciera nada estúpido, solo estaba preparando la salida de la curva".

"Sí, fue ridículo, para mí, fue ridículo. Endosar una penalización por un incidente que ni siquiera implica contacto entre los coches o algo así", explicó el compañero de Fernando Alonso sobre la acción en la que amonestaron con un drive-trought al ovetense y que le hizo caer dos posiciones. Así que yo realmente no lo entiendo".

También se le cuestionó sobre el momento en el que George Russell se quedó en medio del trazado y en el que pidió como si de una llamada de socorro se tratase la bandera roja, puesto que fue el primer monoplaza que pasó por allí, y dijo: "Fue bastante impreciso. Vi el incidente después, y creo que el resultado final parecía mucho peor de lo que era, pero en ese instante...".

"Es una curva ciega, no estás seguro de por qué el piloto está pidiendo bandera roja, yo también he estado en una posición así", comentó el canadiense en referencia al Gran Premio de Azerbaiyán de 2021 en el que pinchó su neumático en plena recta principal. "Tuve pinchazos, recuerdo en Bakú, cuando estaba en medio de la pista en una situación similar en la que George [Russell] estaba en la curva rápida, y en esos momentos no quieres estar ahí sentado, es más fácil pedir la bandera roja".

Además, Lance Stroll indicó que será más cuidadoso con lo que suceda en los giros finales de las carreras a partir de ahora: "¡Sin duda lo pensaré ahora un poco más! Sin embargo, es solo parte de las carreras, las cosas suceden. Creo que si Fernando [Alonso] hubiera frenado de golpe, y George se hubiera chocado contra su parte trasera, tal vez habría sido una historia diferente, entonces creo que la penalización podría haber sido distinta, pero ni siquiera hubo contacto".

