Ecclestone, arrestado y liberado en Brasil por posesión de arma

El ex director comercial de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue detenido el pasado miércoles por la noche en el aeropuerto de Viracopos, en Sao Paulo, por posesión ilegal de un armas, según informó el Grupo Globo, uno de los medios de comunicación más importantes de ese país.

Según la información publicada por el portal, Ecclestone viajaría en un vuelo privado con dirección a Suiza después de una larga estancia en el país de donde es originaria su actual esposa, Fabiana, vicepresidenta de América del Sur en la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Mr. E, como también se le conoce, visitó diversas competencias como la categoría Trucks y Stock Cars de Brasil y el TCR Sudamérica en el trazado de Interlagos.

Ecclestone fue detectado en posesión de un arma gracias a la máquina de rayos X del aeropuerto, que evidencio la silueta de una pistola de calibre 32 en el bolsillo de una de sus camisas. Tras esto, las autoridades solicitaron al veterano británico la documentación necesaria para la portación de dicha arma.

Cabe aclarar que el empresario británico no tenía munición ni cargador en el momento de ser detenido.

El exdirectivo de la Fórmula 1 fue trasladado a la Comisaría de Turismo ubicada en el aeropuerto. Según Globo.com, Ecclestone admitió no tener la propiedad regular del arma al mismo tiempo que aseguró que no tenía ni idea de que viajaba con ella, ya que su intención era dejarla en la propiedad que tiene en ese país sudamericano, por lo que no entendía cómo había llegado a hasta su equipaje personal antes de realizar este vuelo para regresar a Europa.

Las autoridades locales impusieron una fianza de 6 mil reales (algo menos de 1.200 euros) para que pudiera continuar con su viaje sin ningún traspiés tras lo sucedido.